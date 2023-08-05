Суббота, 5 Августа 2023 18:17

АрмИнфо. С призывом к властям Израиля прекратить поддерживать диктатуру в Баку выступил депутат Кнессета Офер Касиф.

<Мало того, что Израиль экспортирует оружие любой диктатуре, которая этого хочет, он также экспортирует этнические чистки и блокады>, написал на своей странице в Twitter Офер Касиф.

Депутат добавил, что азербайджанские солдаты при военной поддержке Израиля осуществляют смертоносную блокаду армян Арцаха, блокируя Лачинский коридор. <Блокада продолжается, и 120 000 человек, в том числе 30 000 детей, находятся под угрозой смерти от голода и болезней. Прекратите поддерживать диктатуры", - написал депутат Кнессета.