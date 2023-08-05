Суббота, 5 Августа 2023 18:17

АрмИнфо. Власти Армении сделали все возможное для того, чтобы 600 тысяч граждан, которые не зарегистрированы в стране и проживают за пределами республики, не приняли участия в инициативе <Айакве>. Об этом 5 августа на пресс-конференции в Ереване заявил координатор инициативы, общественно-политический деятель Аветик Чалабян.

По его словам, этот вопрос, который напрямую связан с конституционными правами граждан, уже поднят перед Центральной

избирательной комиссией, которая, как и в прежние времена, избегает решения данной проблемы. Чалабян заметил, что если вопрос не найдет своего разрешения, инициатива на следующем этапе обратится в Конституционный Суд. <Сложилась неприемлемая ситуация, когда из 2,6 млн граждан страны порядка 600 тысяч человек, не зарегистрированных в республике, на первом этапе были лишены возможности участвовать в сборе подписей>, - сказал Чалабян.

Он сообщил, что уже более 58 тыс. граждан присоединились к инициативе "Айакве", что фактически свидетельствует о мандате доверия со стороны граждан. Чалабян подчеркнул, что блокаду Нагорного Карабаха также следует считать инструментом давления на армянский народ. <Однако вопреки прессингу, попыткам создать атмосферу страха, народ выступил за всенародные цели, суверенитет, Конституционный строй и демократию", - сказал координатор инициативы, указав также на то, что активность населения является примером прямой демократии. <В конце концов, это акт протеста против азербайджано-турецкого тандема и устанавливаемой его приспешниками диктатуры в стране. Мы не позволим этого, инициатива "Айакве" - первый шаг на этом пути", - сказал Чалабян.

Он сообщил также , что организаторы инициативы возьмут перерыв на две недели для подведения итогов, которые будут переданы в ЦИК. После

этого агитация будет продолжена.

Как ранее сообщало АрмИнфо, ЦИК РА 20 июня одобрила заявку инициативной группы "АйаКве" об организации сбора 50 тысяч подписей и подачи законодательной инициативы в Национальное Собрание, и 300 000 подписей, если он будет отклонен НС. Для сбора подписей определен 60- дневный срок - с 21 июня по 19 августа 2023 года. Соответствующую заявку инициативная группа подала в ЦИК 12 июня, в которой выступила с инициативой изменения законодательства, которым предусматривалось суровое наказание за отказ от самоопределения Нагорного Карабаха и нивелирование Геноцида армян.