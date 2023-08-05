Суббота, 5 Августа 2023 18:13

АрмИнфо.4 августа министр внутренних дел РА Ваге Казарян принял делегацию, возглавляемую Чрезвычайным и Полномочным послом Индии в Армении Нилакши Саха Синхой.

Как передает пресс-служба МВД РА, приветствуя гостей, Ваге Казарян поздравил посла с назначением и высоко оценил плодотворное сотрудничество с посольством Индии. Министр, говоря о проводимых в МВД реформах, подробно остановился на работах, проводимых в различных службах.

Поблагодарив за теплый прием, Нилакши Саха Синха также подчеркнула готовность к укреплению и расширению существующих тесных отношений и сотрудничества.

На встрече были обсуждены дальнейшие направления сотрудничества, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.