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 Суббота, 5 Августа 2023 18:13
Александр Аванесов

Посол: Индия готова к укреплению и расширению существующих тесных отношений с Арменией

Посол: Индия готова к укреплению и расширению существующих тесных отношений с Арменией

АрмИнфо.4 августа министр внутренних дел РА Ваге Казарян принял делегацию, возглавляемую Чрезвычайным и Полномочным послом Индии в Армении Нилакши Саха Синхой.

Как передает пресс-служба МВД РА, приветствуя гостей, Ваге Казарян поздравил посла с назначением и высоко оценил плодотворное сотрудничество с посольством Индии.  Министр, говоря о проводимых в МВД реформах, подробно остановился на работах, проводимых в различных службах.

Поблагодарив за теплый прием, Нилакши Саха Синха также подчеркнула готовность к укреплению и расширению существующих тесных отношений и сотрудничества.

На встрече были обсуждены дальнейшие направления сотрудничества, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. 

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