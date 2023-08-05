Суббота, 5 Августа 2023 18:12

АрмИнфо.Сегодня есть шанс предотвратить тотальную этническую чистку в Нагорном Карабахе. Об этом в своем микроблоге в twitter написал посол по особым поручениям Эдмон Марукян.

Он напомнил, что ОБСЕ и другие международные акторы в течение 30 лет прилагали огромные усилия для мирного решения нагорно- карабахского конфликта. <В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 июля сделал заявление в духе предыдущих его заявлений о том, что <миссией всей его жизни была победа в войне>. Сегодня, когда мы сталкиваемся с ужасными последствиями войны 2020 года, развязанной Азербайджаном вопреки всем нормам и принципам международного права, остается возможность предотвратить тотальную этническую чистку в Нагорном Карабахе, сохранить права 120 тысяч армян на достойную жизнь на родине. Прекратите блокаду Лачинского коридора", - написал Марукян.

Напомним, что Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с внешним миром, закрыт властями Азербайджана с декабря прошлого года. В результате блокады в республике сложилась крайне сложная гуманитарная ситуация. 26 июля правительство РА направилл колонну грузовиков с гуманитарной помощью общим весом более 360 тонн, которую Азербайджан отказывается пропускать через Лачинский коридор.