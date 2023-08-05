Суббота, 5 Августа 2023 18:10

АрмИнфо. 4 августа министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

Арарат Мирзоян вновь выразил соболезнования своему коллеге, правительству Грузии и дружественному грузинскому народу в связи с гибелью людей в результате оползней в регионе Рача.

Министр предложил помощь правительства Армении в борьбе с бедствием и ликвидации ее последствий.

Ранее, 3 августа, рядом с гостиницей <Сансет Шови> в регионе Рача в Грузии сошел оползень, в результате чего в отеле оказались заблокированными 16 человек. Объем оползня составил более 5 млн куб. м твердой массы. Он уничтожил коттеджи с отдыхающими вдоль русла реки, устояла только трехэтажная гостиница. Накануне стало известно, что под завалами были найдены тела еще 4 погибших. Тем самым, число жертв стихии увеличилось до шести. Представитель полиции заявил, что местонахождение 31 человека осталось неустановленным, их поиски продолжаются. Из зоны бедствия вывезли около 200 жителей.