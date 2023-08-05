Суббота, 5 Августа 2023 00:15

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 3, 5, 7 на улице Е. Тадевосяна, 21, 26 на улице Горгагорцнери, частные дома на улицах Е. Тадевосяна, Горгагорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 здание 8 /ТЦ “РИО МОЛ/ на улице Папазяна, школа-интернат N10, частные дома 1-356 у Шрджанцик Тоннеля, жилые дома 51-51/18 на пр. Комитаса, жилые дома 18, 18А, 18Б, 20 на улице Сисакяна, жилые дома 44, 50, 52, 54, 58, 60, 62 на улице Оганова, жилой дом 15/2 на улице Шинарарнери, жилой дом 20А на улице Арзуманяна, жилой дом 16 на улице Сисакяна, жилые дома 19, 25, 27, 31 на улице Андраника;

в Араратской области:

10:00-11:00 села Даштакар и Шагап;

10:00-13:00 село Армаш; частично села Ерасх и Урцадзор;

10:00-16:00 частично кварталы 2, 3, “Каярани”, “Нор”, частично улицы Дпроцаканнери, Азатамартикнери, Анрапетутяна, Ереванян, частично улицы 3-10, частично переулки 6, 7, 9 в городе Масис; частично села Норамарг, Ранчпар; станция сотового оператора “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ранчпар; села Аракс, Ранчпар, Сипаник, Норабац, Саят-Нова, ООО “Голден Фиш”, ЗАО “Айджрмухкоюги”, “Трансшин”, ОАО “Берма”, ЧП “Грета Авагян”, собственник “Лафик”, ООО “Хор Газ”, “Масис Тобако”, ЗАО “Акватехавтоматика”, воинская часть;

10:30-12:30 частично село Аревшат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 село Пор;

11:00-13:00 частично село Агавнадзор;

в Котайкской области:

10։00-16։00 2-ой микрорайон и прилегающие территории в городе Абовян;

10։30-13։30 квартал “Макраван”, частные дома Ахбюрака, Верин Ахбюрак, водохранилище “Аргел ГЭС”, каменный цех “А. Багдасарян”, “Карапи Дзор”, “Кахси” в городе Раздан;

11:00-13:00 села Котайк и Нор Гюх;

12:00-17։00 село Вохчаберд;

13։30-16։30 частично село Солак, жилые дома 29, 42, 44 на улице Ереванян, жилой дом 2 на улице Ацагорцнери, частично улица Ацагорцнери, улицы В. Мамиконяна, Ханджяна, Шинарарнери, Раффи, Чаренца, школа N2, административное здание “Раздани ГГМ” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-17:00 город Туманян;

в Сюникской области:

09:20-11:20 частично село Лернадзор;

10:00-14:00 город Дастакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 48, 48/1, 50/1 на улице Ленинградяна, жилой дом 3 на улице Сисакяна, жилые дома 13, 15 на улице Андраника, 28 на улице Оганова, абоненты-жильцы на улицах 11, 12, 13 в кв. “Силикян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы жилых домов 17, 24, 25, 17А в 4-ом квартале Давташена, жилые дома 4/2, 6, 8, 10, 10а, 12 на улице Манташяна частные дома на 1-ом переулке улицы Манташяна, частные дома на улицах Байдукова, Мхчяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 10, 10а, 12, 20, 20/1, 20/2, 22 на улице Арцаха;

11:00-17:00 жилые дома 14/2 на улице Киевяна, 22 на улице Орбели, частные дома 34-54 на улице Улнеци, жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, жилые дома 36, 40 на улице Московяна, частные дома 2-26 на улице Гоголя, жилые дома 10-18 на улице Давида Анахта, подъезды 1, 2 жилого дома 44/4а на улице Арташисяна, жилые дома 44/3, 44/4 на улице Арташисяна, жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца, жилые дома 53/14, 53/15, 55/13, 57/12, 59, 61, 63, 63а, 63բ, 65, 67, 69 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично город Апаран и село Нигаван;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично села Урцаландж и Ванашен;

10:30-12:30 частично село Ншаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-14:00 села Кармрашен и Гер-Гер;

11:00-13:00 частично село Агавнадзор;

в Котайкской области:

10։00-15։00 садоводческая компания “Бжни”, станции сотовых операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Бжни;

13։00-15։00 села Кахси, Лернанист, Солак, газозаправочные станции “Оранж Газ”, “Хашбест”, “Баграф”, хлебный завод, молочный завод, ООО “Гаяне Овакимян”, “Андреасян Гарик”, ‘Белмет”, “Сурен ев Артур”, насосная станция Кахси и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

13:00-13:30 центральная часть города Гавар, территория под названием ‘Банди таг", частично улица Азатутяна, центральная лечебница, медицинский колледж, гостиница, центральное отделение ''Айпоста’, школа № 1, отдел внутренних дел, областной муниципалитет Гавара, спортивная школа, военный комиссариат, отдел СНБ Гавара;

14:00-14:30 частично квартал ''Арцвакар”, жители-абоненты территории под названием ''Тарханян Жора", частично улица Саядян в городе Гавар; станция компании ''Тим Телеком'' в общине Кармир; жители-абоненты территории под названием ''Мартин Барсегян'' села Арцвакар;

14:30-15:00 улица Зоравара Андраника полностью, ЗАО "Чанапарнери Шаагорцман ев Шинараракан", завод "Юх, панир", Автотехобслуживание, ООО ''Гавар транс", завод минеральных вод "Севан' в городе Гавар;

15:00-15:30 село Норатус полностью, жители-абоненты территории под названием ''Каранк", школы № 1, 2, 3 и прилегающие жители-абоненты, детский сад № 2, газозаправочная станция "АНД-Мариам", асфальтовый завод "Ноатуси чанапарнери шаагорцман ев шинараракан", ООО ''Атомашен", гостинично-ресторанный комплекс "Верадардз" и станция компании " Юком;

15:30-16:00 жители-абоненты жилых домов, расположенных на верхней части улицы Азатутян, школа № 9, жители-абоненты территории под названием 'Кахаки пахестнер', компания "Юнибанк" и прилегающие жители-абоненты; а также жители-абоненты территории под название ''Домики", вспомогательная школа и прилегающие жители-абоненты, сельскохозяйственный колледж и жители-абоненты территории под названием ‘Совхози мутк” в городе Гавар;

16:00-16:30 жители-абоненты улицы Микаеляна, тупик улицы Микаеляна, 2-й переулок Микаеляна, жители-абоненты улицы Огостоси 23, частично улица Азатутян, газозаправочная станция ООО ''Гавар'', салон-магазин ''Амен инч тан амар'' и прилегающие жители-абоненты, жители территории под названием ‘Пепои Дзор’’, здание прокуратуры, Гаварский государственный университет, Гаварская центральная больница и прилегающие жители-абоненты в городе Гавар;

в Лорийской области:

10:00-16:00 села Ехегнут, Дебед, Дзорагюх, Дзорагетаван, Антарамут, Ваагни;

11:00-13:00 село Михайловка.