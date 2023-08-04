Пятница, 4 Августа 2023 23:54

АрмИнфо.Представители более 10 международных общественных организаций, занимающихся гуманитарными вопросами и защитой прав детей посетили Корнидзор (Сюникская область), где у въезда в Лачинский коридор простаивает колона с 21 грузовиком с гуманитраным грузом, предназначенным для Арцаха. Представители ВС Азербайджана не пропускают гумконвой к месту назначения.

Ранее сообщалось, что делегацию представителей международных организаций будет сопровождать в Кориндзор министр труда и социальных вопросов РА.

Отметим, что 26 июля в направлении Арцаха из Армении было направлено 19 грузовиков с гуманитарной помощью порядка в 400 тонн. Днями ранее предприятие "Гранд Кенди" со своей стороны отправило также 2 грузовика со сладостями для детей.

Напомним, что Арцах находится в блокаде с 12 декабря 2022 года из-за перекрытия Азербайджаном межгострассы Степанакерт-Горис-Бердзорский (Лачинский) коридор - единственного дороги, связывающей Арцах с Арменией, в результате чего нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. Несмотря та что, Международный суд ООН 22 февраля удовлетворил требование Армении и обязал Азербайджан не препятствовать свободному передвижению грузов, людей и транспорта через Лачинский коридор в обоих направлениях, Баку до сих пор не выполнил это юридически обязывающее решение. Помимо этого, 23 апреля Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента. А после инцидента 15 июня азербайджанская сторона полностью заблокировала Лачинский коридор, в результате чего в Нагорный Карабах не доставляется даже гуманитарная помощь, включая продовольствие и медикаменты. Все это происходит на фоне молчания и бездействия цивилизованного мира.