Пятница, 4 Августа 2023 23:52

АрмИнфо.В Следственном комитете Армении завершено предварительное следствие по уголовному делу о даче ложных показаний тремя лицами по уголовному делу о причинении тяжких телесных повреждений офицеру ВС РА Ара Мхитаряну в городе Ехегнадзоре Вайоцдзорской области.

Напомним, что подполковник ВС Армении Ара Мхитаряна, впавший в кому в результате избиения в Вайоцдзорской области в 2019 году, скончался. Инцидент произошел 17 сентября 2019 года, около 23:40, во время ссоры между группой людей Ара Мхитарян получил . черепно-мозговую травму. Его в бессознательном состоянии доставили в медцентр Ехегнадзора, а затем перевезли в центральный военный госпиталь в Ереване. Офицера прооперировали, но он находился в тяжелом состоянии. Подполковник так и не вышел из комы.

Свидетели происшествия - военнослужащие Мариам Унанян, Мхитар Мелконян, Левон Арутюнян, дали показания, а потом также на очной ставке подтвердили, что ходе вышеуказанного инцидента вместе с Арутюном Григоряном (экс-помощник экс-губернатора Вайоцдзорской области-ред.) руками, ногами и неизвестным предметом побои наносил и его брат - Завен Григорян.

2 октября 2019 года Завен Григорян был арестован по подозрению в совершении общественно опасного деяния по статье 112, часть 2, пункт 6 бывшего Уголовного кодекса Республики Армения, а на следующий день ему было предъявлено обвинение по той же статье.

17 июля 2021 года уголовное дело в отношении брата З.Григоряна, Арутюна Григоряна, обвиняемого по статье 112, части 2, пункту 6 и статье 118 бывшего Уголовного кодекса Республики Армения, было направлено в Генеральную прокуратуру РА, где было утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд. Позже суд вынес обвинительный приговор.

Что касается З.Григоряна, то предварительное следствие продолжалось, однако не было установлено, что он был участником описываемого происшествия. Более того, было установлено, что последний прибыл на место происшествия уже после окончания инцидента.

По этой причине орган, ведущий производство по делу, принял решение о прекращении уголовного преследования в отношении З.Григоряна на основании отсутствия состава преступления, а также отсутствия состава преступления лжесвидетельства в действиях потерпевших Л.А., М.М., свидетеля M. У. решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Эти постановления, касающиеся правовой оценки действий вышеупомянутых трех военнослужащих, были обжалованы защитником З.Григоряна, и удовлетворены.

Суд общей юрисдикции города Еревана в своем постановлении зафиксировал, что Завен Григорян не был участником происшествия, действия указанных трех военнослужащих содержали состав преступления по даче ложных показаний в составе группы. Суд также обязал устранить нарушения прав и свобод Завена Григоряна.

На основании решения суда надзирающий прокурор отменил постановление о прекращении уголовного преследования и непривлечении к уголовной ответственности трех военнослужащих от 2021 года. Завен Григорян был признан потерпевшим.

Было возобновлено предварительное следствие, а в отношении троих свидетелей инициировано уголовное производство в связи с ложным обвинением. Мерой пресечения избрана подписка о невыезде.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено. Материалы дела с ходатайством об утверждении обвинительного акта и направлении его в суд направлены надзирающему прокурору.

Напомним, что после инцидента - 24 сентября 2019 года тогдашний глава Вайоцдзора Трдат Саркисян подал в отставку. Свидетели происшествия - военнослужащие Мариам Унанян, Жора Багдасарян, Мхитар Мелконян, Левон Арутюнян, в своих показаниях отмечали, что на месте происшествия находился тогдашний губернатор Вайоц Дзора Трдат Саркисян. По их словам, он ничего не предпринял, чтобы пресечь избиение. Эти же сведения они подтвердили и на очной ставке с Саркисяном. Однако Саркисян категорически отрицал, что был очевидцем происшествия. Позже непричастность Саркисяна к инциденту была доказана.