Пятница, 4 Августа 2023 18:05

АрмИнфо.4 августа 2023 года в Ашхабаде завершился первый трехсторонний саммит глав государств Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана, по итогам которого было принято Совместное Заявление.

Президенты Туркменистана, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан от имени своих государств, именуемых в дальнейшем «Стороны»,

исходя из стремления к дальнейшему укреплению и углублению всесторонних связей на основе дружбы и добрососедства, общности истории, традиций, культуры и цивилизационной близости народов трех государств,

будучи убежденными, что дальнейшее развитие и углубление отношений между тремя государствами отвечает коренным интересам их народов и будет способствовать укреплению мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития в регионе,

подчеркивая общую приверженность дальнейшему укреплению взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической,

водно-энергетической, экологической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес,

подтверждая приверженность основополагающим международно-правовым принципам и нормам, в том числе закреплённым в Уставе Организации Объединенных Наций,

заявили о нижеследующем:

1. Стороны отметили важность взаимных усилий, предпринимаемых Туркменистаном, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан для обеспечения мира, безопасности и стабильности, укрепления климата доверия и взаимопонимания в глобальном и региональном масштабах.

2. Стороны согласились продолжить укреплять сотрудничество между их государствами в рамках международных организаций, прежде всего в Организации Объединенных Наций, а также в других международных и региональных платформах.

3. Стороны подчеркнули готовность и в дальнейшем поддерживать кандидатуры друг друга в выборные органы в Организации Объединенных Наций и других международных и региональных организациях.

4. Стороны отметили важность укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом во всех их формах и проявлениях, а также с трансграничной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, киберпреступностью, торговлей людьми и нелегальной миграцией. Подчеркнули необходимость совместной работы для борьбы с этими вызовами и угрозами, а также подтвердили готовность продолжать оказывать друг другу поддержку по вопросам, представляющим общий интерес.

5. Рассмотрев вопросы торгово-экономических отношений, Стороны подтвердили важность сотрудничества в данной сфере и приоритетность укрепления и расширения экономического партнерства между странами на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

Стороны выразили общее мнение о необходимости создания благоприятных условий для дальнейшего развития экономического сотрудничества между их странами.

6. Стороны, отметив важность развития сотрудничества в сфере энергетики, подчеркнули особое значение сотрудничества в области поставок природного газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии.

В этой связи Стороны, опираясь на позитивный опыт трехстороннего сотрудничества в области энергетики, согласились о проведении во втором полугодии 2023 года переговоров на уровне руководителей энергетических ведомств, с целью рассмотрения возможностей совместной деятельности в нефтегазовой и электроэнергетической сферах.

7. Учитывая большой потенциал трех стран в области транспорта, логистики и транзита, Стороны придают особое значение развитию сотрудничества в сфере транспорта.

8. В целях расширения сотрудничества в области транспорта и использования транзитного потенциала трех стран, Стороны подчеркнули важность активизации мультимодальных перевозок по транспортному маршруту Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан, обеспечивающего выход трех стран к морским портам, в том числе Каспийского моря и Персидского залива.

9. Стороны согласились продолжить системное взаимовыгодное сотрудничество, направленное на дальнейшую оптимизацию тарифов и предоставление благоприятных условий при транзитных перевозках внешнеторговых грузов, и с этой целью Стороны поручили руководителям транспортных ведомств своих государств провести встречу до конца текущего года.

10. Стороны уделили внимание развитию производственной и промышленной кооперации и согласились расширять долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество путем создания совместных предприятий в текстильной, химической, строительной и других отраслях.

11. Стороны выразили поддержку деятельности и проектам, направленным на стимулирование торгово-экономических отношений и развитие всей транспортно-коммуникационной инфраструктуры, служащей благосостоянию региона.

12. Стороны, стремясь содействовать увеличению товарооборота на основе взаимной выгоды, согласились о необходимости создания новых методов и механизмов сотрудничества с использованием возможностей

Торгово-промышленных палат и частного сектора их государств. Отметили необходимость дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в области приграничной торговли.

13. Стороны согласились придать импульс сотрудничеству в области продовольственной безопасности, сельского хозяйства путём системного развития связей по линии агропромышленных комплексов Туркменистана, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, в том числе в целях увеличения объемов и расширения поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия на рынки других стран.

14. Стороны согласились провести дальнейшие совместные исследования и разработки в области эффективного управления, охраны и рационального использования водных ресурсов, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, мелиоративного улучшения орошаемых земель, эффективной эксплуатации и модернизации водохозяйственной инфраструктуры, сбережения и повторного использования водных ресурсов, в том числе используя возможности существующих уполномоченных региональных органов.

Стороны, отмечая важность существующих и строящихся гидроэнергетических объектов для содействия решению водно-энергетических вопросов и достижения климатической устойчивости в бассейне реки Амударья, выступили за укрепление взаимовыгодного сотрудничества стран по комплексному и рациональному использованию водно-энергетических ресурсов с учетом интересов их государств.

15. Отмечая важность продолжения конструктивного диалога по водно-энергетическим вопросам, Стороны подчеркнули приоритетную значимость рационального использования водных ресурсов реки Амударья. При этом была отмечена необходимость дальнейшего совершенствования механизмов многостороннего взаимодействия с целью обеспечения эффективного реагирования на новые вызовы, в том числе, связанные с изменением климата и потенциальным ростом нагрузки на водные ресурсы реки Амударья.

16. Стороны отметили важность дальнейшего укрепления взаимодействия по вопросам смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему, борьбы с опустыниванием, деградацией земель, таянием ледников, охраны окружающей среды, системы раннего оповещения, экологии, сохранения биоразнообразия, продвижения общих проектов и программ в указанных сферах, а также продвижения совместных инициатив, отвечающих общим интересам в рамках региональных и международных платформ и механизмов сотрудничества.

17. Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, подчеркнув важное значение контактов между соответствующими государственными структурами и общественными объединениями, исследовательскими центрами, высшими учебными заведениями, средствами массовой информации, деятелями культуры и искусства.