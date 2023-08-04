|По итогам Ашхабадского саммита было принято Совместное Заявление
|Fitch Ratings повысило рейтинг Ардшинбанка
|В ходе 44-дневной войны командир стрелковой роты самовольно приказал личному составу отступить с боевой позиции. Прокурор направил дело в суд
|Безнаказанность дает зеленый свет новым преступлениям: Замглавы МИД Армении отреагировал за заявление Алиева
|Канада призывает Азербайджан выполнить решение Международного суда
|Комитет по управлению госинспекциями Арцаха намерен контролировать ситуацию с ценами на внутреннем рынке
|Спецпредставитель генсека НАТО обеспокоен ситуацией вокруг Лачинского коридора
|Опрос: Более 67% армянской общественности выразили недоверие заявлениям премьер- министра Армении
|В старших школах Армении будет апробирована программа по изучению искусственного интеллекта
|НПО Армении обратились в СБ ООН с просьбой предпринять срочные шаги в связи с гуманитарным кризисом в Арцахе
|Конгрессмен США: международное сообщество должно действовать сообща, чтобы Алиев прекратил блокаду Лачинского коридора
|В ЮКЖД отметили профессиональный праздник железнодорожника
|СНБ Армении выявила еще один случай организации незаконной миграции граждан
|Aрмения призвала ООН принять срочные меры для обеспечения выполнения Азербайджаном своих обязательств
|Пашинян с правящей партией обсудил избирательный список ГД на выборах в Совет старейшин Еревана
|Посол Франции посетил Центр Франкофонии в Горисе
|МИД РФ: Россия на всех этапах принимала самое активное участие в урегулировании нагорно- карабахского конфликта
|Армения представит гуманитарную ситуацию в Арцахе на дискуссии в Совбезе ООН
|ЕСПЧ дал время Баку до 10 августа для предоставления информации о Рашиде Бегларяне
|ААЦ обратилась к лидерам стран Совбеза ООН: мир в регионе не может быть установлен за счет истребления народа Арцаха
|Ереван надеется, что давление международного сообщества на Азербайджан позволит открыть Лачинский коридор и разрешить въезд гумгруза в Нагорный Карабах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Баку ответил на обвинения Еревана
|Глава ЦИК: За 5 лет число избирателей в Армении сократилось
|Облигации IDBank уже можно приобрести онлайн. Банк выпускает 2-й транш долларовых облигаций
|Власти Азербайджана должны немедленно прекратить блокаду Лачинского коридора – Глобальный центр ответственности
|Представители ООН выражают надежду, что ситуация в Лачинском коридоре в самое ближайшее время разрешится
|Анаит Аванесян об Арцахе: Ситуация критическая
|Экс-мэр Еревана стал заместителем министра обороны Армении
|Власть сделает курение максимально дискомфортным для курильщика - Пашинян
|Чемпионат мира по боксу среди юниоров пройдет в Ереване
|Американский конгрессмен требует привлечь Алиева к ответственности
|Участники акции в Ереване требуют от правительства РА средств на развитие ВПК
|Пашинян ждет разъяснения от российских миротворцев по Лачинскому коридору
|Ереван обвинил Баку в планах предъявить территориальные претензии Армении
|Губернатор Сюника провел встречи с послами Польши и Франции
|Tурецкий дипломат прокомментировал новость об отмене показа сериала "Ататюрк"
|МИД РА: Ереван подтверждает свою позицию относительно важности решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в рамках международного механизма
|Генсек ООН глубоко обеспокоен проблемой Лачинского коридора
|Компания <Гранд Кенди> направила в Арцах два грузовика со сладостями, груз стоит на границе
|Азербайджан мог использовать МККК для похищения гражданина Арцаха - Сирануш Саакян
|Секретарь СБ Армении и американский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе
|Завершено следствие по делу против экс-депутата парламента от РПА Артура Геворкяна
|Четыре сотрудника МЦ "Св. Григор Лусаворич" помогли отцу главе Минюста в хищении средств в особо крупных размерах
|Армения подала в ЕСПЧ заявление о защите прав Рашида Бегларяна
|Фонд <Татоян> опубликовал очередной доклад о военных преступлениях Азербайджана
|В главной роли оперы Дж. Пуччини <Турандот> в Ереване предстанет блистательная Анаит Мхитарян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|VIII Панармянские игры пройдут в этом году при содействии телекоммуникационной компании Team Telecom Armenia
|Фестиваль <Навасард> планируют проводить и в Иране
|МИД РФ: Москва настаивает на необходимости безотлагательного разблокирования Лачинского коридора
|"Оружейный барон" Давид Галстян вновь арестован из-за попытки воспрепятствовать расследованию дела
|Справедливая позиция Европейского парламента должна быть распространена и на исполнительную власть ЕС - АРФД
|Российские миротворцы активно подключились в проблеме отправки в Нагорный Карабах гуманитарного конвоя - МИД РФ
|В Капане открылся оперцентр гражданской миссии ЕС в Армении
|Жонглирование словами до добра не доводит - Захарова ответила на заявления Пашиняна
|Мера пресечения в отношении бывшего министра обороны не изменена
|Госдеп США призывает лидеров Армении и Азербайджана к сложным компромиссам
|Экс-министр: отсутствие оппозиции в комиссии по расследованию последствий войны является для нее <упущенным моментом>
|Нагорный Карабах стоит перед реальной угрозой голода - Пашинян
|Читать больше
АрмИнфо.Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (Long term issue default rating IDR) Ардшинбанка с «B+» до «BB-» со стабильным прогнозом. При этом рейтинг устойчивости (VR) банка был повышен с «b+» до «bb-».
Рейтинговое агентство опубликовало свои комментарии к рейтингу и особо отметило, что данное повышение рейтинга в соответствии с экономическими тенденциями свидетельствует об укреплении позиций Ардшинбанка в банковской системе Армении и достигнутых исключительных финансовых результатах. «Банк успешно использовал свои лидирующие позиции и создал солидные запасы (буферы) капитала и ликвидности. По нескольким факторам кредитоспособности банка, в частности прибыльность, капитализация, фондированиe и ликвидность, позиции банка исключительно сильны на местном рынке».
Банку присвоен рейтинг, равный уровню рейтинга Республики Армения, что является наилучшим рейтинговым показателем для частной организации.
Ардшинбанк – единственная компания в Армении, имеющая рейтинг, присвоенный тремя ведущими мировыми рейтинговыми компаниями: Standard & Poor's, Moody's и Fitch.
|По итогам Ашхабадского саммита было принято Совместное Заявление
|Fitch Ratings повысило рейтинг Ардшинбанка
|В ходе 44-дневной войны командир стрелковой роты самовольно приказал личному составу отступить с боевой позиции. Прокурор направил дело в суд
|Безнаказанность дает зеленый свет новым преступлениям: Замглавы МИД Армении отреагировал за заявление Алиева
|Канада призывает Азербайджан выполнить решение Международного суда
|Комитет по управлению госинспекциями Арцаха намерен контролировать ситуацию с ценами на внутреннем рынке
|Спецпредставитель генсека НАТО обеспокоен ситуацией вокруг Лачинского коридора
|Опрос: Более 67% армянской общественности выразили недоверие заявлениям премьер- министра Армении
|В старших школах Армении будет апробирована программа по изучению искусственного интеллекта
|НПО Армении обратились в СБ ООН с просьбой предпринять срочные шаги в связи с гуманитарным кризисом в Арцахе
|Конгрессмен США: международное сообщество должно действовать сообща, чтобы Алиев прекратил блокаду Лачинского коридора
|В ЮКЖД отметили профессиональный праздник железнодорожника
|СНБ Армении выявила еще один случай организации незаконной миграции граждан
|Aрмения призвала ООН принять срочные меры для обеспечения выполнения Азербайджаном своих обязательств
|Пашинян с правящей партией обсудил избирательный список ГД на выборах в Совет старейшин Еревана
|Посол Франции посетил Центр Франкофонии в Горисе
|МИД РФ: Россия на всех этапах принимала самое активное участие в урегулировании нагорно- карабахского конфликта
|Армения представит гуманитарную ситуацию в Арцахе на дискуссии в Совбезе ООН
|ЕСПЧ дал время Баку до 10 августа для предоставления информации о Рашиде Бегларяне
|ААЦ обратилась к лидерам стран Совбеза ООН: мир в регионе не может быть установлен за счет истребления народа Арцаха
|Ереван надеется, что давление международного сообщества на Азербайджан позволит открыть Лачинский коридор и разрешить въезд гумгруза в Нагорный Карабах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Баку ответил на обвинения Еревана
|Глава ЦИК: За 5 лет число избирателей в Армении сократилось
|Облигации IDBank уже можно приобрести онлайн. Банк выпускает 2-й транш долларовых облигаций
|Власти Азербайджана должны немедленно прекратить блокаду Лачинского коридора – Глобальный центр ответственности
|Представители ООН выражают надежду, что ситуация в Лачинском коридоре в самое ближайшее время разрешится
|Анаит Аванесян об Арцахе: Ситуация критическая
|Экс-мэр Еревана стал заместителем министра обороны Армении
|Власть сделает курение максимально дискомфортным для курильщика - Пашинян
|Чемпионат мира по боксу среди юниоров пройдет в Ереване
|Американский конгрессмен требует привлечь Алиева к ответственности
|Участники акции в Ереване требуют от правительства РА средств на развитие ВПК
|Пашинян ждет разъяснения от российских миротворцев по Лачинскому коридору
|Ереван обвинил Баку в планах предъявить территориальные претензии Армении
|Губернатор Сюника провел встречи с послами Польши и Франции
|Tурецкий дипломат прокомментировал новость об отмене показа сериала "Ататюрк"
|МИД РА: Ереван подтверждает свою позицию относительно важности решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в рамках международного механизма
|Генсек ООН глубоко обеспокоен проблемой Лачинского коридора
|Компания <Гранд Кенди> направила в Арцах два грузовика со сладостями, груз стоит на границе
|Азербайджан мог использовать МККК для похищения гражданина Арцаха - Сирануш Саакян
|Секретарь СБ Армении и американский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе
|Завершено следствие по делу против экс-депутата парламента от РПА Артура Геворкяна
|Четыре сотрудника МЦ "Св. Григор Лусаворич" помогли отцу главе Минюста в хищении средств в особо крупных размерах
|Армения подала в ЕСПЧ заявление о защите прав Рашида Бегларяна
|Фонд <Татоян> опубликовал очередной доклад о военных преступлениях Азербайджана
|В главной роли оперы Дж. Пуччини <Турандот> в Ереване предстанет блистательная Анаит Мхитарян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|VIII Панармянские игры пройдут в этом году при содействии телекоммуникационной компании Team Telecom Armenia
|Фестиваль <Навасард> планируют проводить и в Иране
|МИД РФ: Москва настаивает на необходимости безотлагательного разблокирования Лачинского коридора
|"Оружейный барон" Давид Галстян вновь арестован из-за попытки воспрепятствовать расследованию дела
|Справедливая позиция Европейского парламента должна быть распространена и на исполнительную власть ЕС - АРФД
|Российские миротворцы активно подключились в проблеме отправки в Нагорный Карабах гуманитарного конвоя - МИД РФ
|В Капане открылся оперцентр гражданской миссии ЕС в Армении
|Жонглирование словами до добра не доводит - Захарова ответила на заявления Пашиняна
|Мера пресечения в отношении бывшего министра обороны не изменена
|Госдеп США призывает лидеров Армении и Азербайджана к сложным компромиссам
|Экс-министр: отсутствие оппозиции в комиссии по расследованию последствий войны является для нее <упущенным моментом>
|Нагорный Карабах стоит перед реальной угрозой голода - Пашинян
|Читать больше
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
|Эксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблем
|Читать больше
|Госдеп: мир в регионе должен включать в себя защиту прав и безопасность народа Нагорного Карабаха
|Союз офицеров запаса СНБ: власть в Ереване надо брать
|Рябков: Россия в отличие от Запада ищет только устойчивую формулу урегулирования отношений между Ереваном и Баку
|Премьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского Совета
|Рубен Варданян: Азербайджан ведет против нас войну 14 способами
|Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Арцаха
|Посол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе Азербайджана
|Представители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и Лондоном
|Ашотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 года
|Мнение: Цель "революции" 2018 года - заполучить несоразмерные уступки по Карабаху от самой Армении и сделать Южный Кавказ плацдармом для атак на Иран и Россию
|Докладчики ПАСЕ по Азербайджану коснулись ситуации в регионе и деятельности РМК в Арцахе
|Баронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнание
|Если Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан Осканян
|Посол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спорта
|Шарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решения