Пятница, 4 Августа 2023 18:03

АрмИнфо.Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (Long term issue default rating IDR) Ардшинбанка с «B+» до «BB-» со стабильным прогнозом. При этом рейтинг устойчивости (VR) банка был повышен с «b+» до «bb-».

Рейтинговое агентство опубликовало свои комментарии к рейтингу и особо отметило, что данное повышение рейтинга в соответствии с экономическими тенденциями свидетельствует об укреплении позиций Ардшинбанка в банковской системе Армении и достигнутых исключительных финансовых результатах. «Банк успешно использовал свои лидирующие позиции и создал солидные запасы (буферы) капитала и ликвидности. По нескольким факторам кредитоспособности банка, в частности прибыльность, капитализация, фондированиe и ликвидность, позиции банка исключительно сильны на местном рынке».

Банку присвоен рейтинг, равный уровню рейтинга Республики Армения, что является наилучшим рейтинговым показателем для частной организации.

Ардшинбанк – единственная компания в Армении, имеющая рейтинг, присвоенный тремя ведущими мировыми рейтинговыми компаниями: Standard & Poor's, Moody's и Fitch.