Пятница, 4 Августа 2023 18:02

АрмИнфо.Командир стрелковой роты N в/ч Армии обороны в период действия военного положения, в условиях боевых действий, 2 ноября 2020 г., не имея приказа старшего командира или разрешения на отход с занимаемых боевых позиций, вместо того, чтобы остановить продвижение противника, отдал составу приказ отступить, сообщает Генпрокуратура Армении.

Затем он под предлогом получения телесных повреждений, не содержащих признаков легкого повреждения, в виде <ушиб, царапина, отек мягких тканей области левого коленного сустава>, обратился за медицинской помощью и был освобожден от служебных обязанностей на несколько дней.

Выздоровев и вернувшись в строй, в ночь с 5 на 6 ноября 2020 года командир стрелковой роты, узнав, что он будет направлен на боевое задание с личным составом роты, пытался убедить сержанта А.М., нанести вред его здоровью искусственным путем. Получив отказ от сержанта А.М., он сам решил нанести себе увечья. 6 ноября 2020 г., направляясь на боевую позицию, командир выстрелил себе в правое бедро из закрепленной за ним винтовки, нанеся телесные повреждения средней степени тяжести.

Приказом командующего АО РА от 16 февраля 2021 г. он был освобожден от занимаемой должности.

22.07.2023 надзирающий прокурор возбудил уголовное дело в его отношении по ч. 3 ст. 364 УК РФ от 18.04.2003 (отказ военнослужащего от военной службы или ее отдельных обязанностей) и 363 (уклонение от военной службы или прекращение ее отдельных обязанностей путем причинения вреда здоровью (увечья), симуляции болезни или иными незаконными способами). 1 августа 2023 года прокурор направил материалы уголовного дела с обвинительным актом в Уголовный суд первой инстанции Сюникской области.