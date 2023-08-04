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АрмИнфо.Командир стрелковой роты N в/ч Армии обороны в период действия военного положения, в условиях боевых действий, 2 ноября 2020 г., не имея приказа старшего командира или разрешения на отход с занимаемых боевых позиций, вместо того, чтобы остановить продвижение противника, отдал составу приказ отступить, сообщает Генпрокуратура Армении.
Затем он под предлогом получения телесных повреждений, не содержащих признаков легкого повреждения, в виде <ушиб, царапина, отек мягких тканей области левого коленного сустава>, обратился за медицинской помощью и был освобожден от служебных обязанностей на несколько дней.
Выздоровев и вернувшись в строй, в ночь с 5 на 6 ноября 2020 года командир стрелковой роты, узнав, что он будет направлен на боевое задание с личным составом роты, пытался убедить сержанта А.М., нанести вред его здоровью искусственным путем. Получив отказ от сержанта А.М., он сам решил нанести себе увечья. 6 ноября 2020 г., направляясь на боевую позицию, командир выстрелил себе в правое бедро из закрепленной за ним винтовки, нанеся телесные повреждения средней степени тяжести.
Приказом командующего АО РА от 16 февраля 2021 г. он был освобожден от занимаемой должности.
22.07.2023 надзирающий прокурор возбудил уголовное дело в его отношении по ч. 3 ст. 364 УК РФ от 18.04.2003 (отказ военнослужащего от военной службы или ее отдельных обязанностей) и 363 (уклонение от военной службы или прекращение ее отдельных обязанностей путем причинения вреда здоровью (увечья), симуляции болезни или иными незаконными способами). 1 августа 2023 года прокурор направил материалы уголовного дела с обвинительным актом в Уголовный суд первой инстанции Сюникской области.
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|Спецпредставитель генсека НАТО обеспокоен ситуацией вокруг Лачинского коридора
|Опрос: Более 67% армянской общественности выразили недоверие заявлениям премьер- министра Армении
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|Баку ответил на обвинения Еревана
|Глава ЦИК: За 5 лет число избирателей в Армении сократилось
|Облигации IDBank уже можно приобрести онлайн. Банк выпускает 2-й транш долларовых облигаций
|Власти Азербайджана должны немедленно прекратить блокаду Лачинского коридора – Глобальный центр ответственности
|Представители ООН выражают надежду, что ситуация в Лачинском коридоре в самое ближайшее время разрешится
|Анаит Аванесян об Арцахе: Ситуация критическая
|Экс-мэр Еревана стал заместителем министра обороны Армении
|Власть сделает курение максимально дискомфортным для курильщика - Пашинян
|Чемпионат мира по боксу среди юниоров пройдет в Ереване
|Американский конгрессмен требует привлечь Алиева к ответственности
|Участники акции в Ереване требуют от правительства РА средств на развитие ВПК
|Пашинян ждет разъяснения от российских миротворцев по Лачинскому коридору
|Ереван обвинил Баку в планах предъявить территориальные претензии Армении
|Губернатор Сюника провел встречи с послами Польши и Франции
|Tурецкий дипломат прокомментировал новость об отмене показа сериала "Ататюрк"
|МИД РА: Ереван подтверждает свою позицию относительно важности решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в рамках международного механизма
|Генсек ООН глубоко обеспокоен проблемой Лачинского коридора
|Компания <Гранд Кенди> направила в Арцах два грузовика со сладостями, груз стоит на границе
|Азербайджан мог использовать МККК для похищения гражданина Арцаха - Сирануш Саакян
|Секретарь СБ Армении и американский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе
|Завершено следствие по делу против экс-депутата парламента от РПА Артура Геворкяна
|Четыре сотрудника МЦ "Св. Григор Лусаворич" помогли отцу главе Минюста в хищении средств в особо крупных размерах
|Армения подала в ЕСПЧ заявление о защите прав Рашида Бегларяна
|Фонд <Татоян> опубликовал очередной доклад о военных преступлениях Азербайджана
|В главной роли оперы Дж. Пуччини <Турандот> в Ереване предстанет блистательная Анаит Мхитарян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|VIII Панармянские игры пройдут в этом году при содействии телекоммуникационной компании Team Telecom Armenia
|Фестиваль <Навасард> планируют проводить и в Иране
|МИД РФ: Москва настаивает на необходимости безотлагательного разблокирования Лачинского коридора
|"Оружейный барон" Давид Галстян вновь арестован из-за попытки воспрепятствовать расследованию дела
|Справедливая позиция Европейского парламента должна быть распространена и на исполнительную власть ЕС - АРФД
|Российские миротворцы активно подключились в проблеме отправки в Нагорный Карабах гуманитарного конвоя - МИД РФ
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