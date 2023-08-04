Пятница, 4 Августа 2023 17:59

АрмИнфо. Канада обеспокоена ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Канады, размещенном в его микроблоге в Twitter.

<Мы призываем Азербайджан выполнить решение Международного суда о свободном транзите людей и товаров в Лачинском коридоре. Призываем

все стороны к продолжению мирного диалога>, - отмечается в заявлении.