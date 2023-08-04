Пятница, 4 Августа 2023 17:58

АрмИнфо.Комитет по управлению госинспекциями Арцаха намерен контролировать сиутацию с ценами на внутреннем рынке. Об этом сообщает Инфоцентр Республики Арцах.

Согласно источнику, в рамках недавно запущенного приложения Artsakh X Комитет запускает номер горячей линии 097235099, по которому будет принимать сведения (фото/видео) об установленных высоких ценах на те или иные товары со стороны хозсубъектов с указанием места реализации продукции и наименования.

Отметим, что днями ранее правительство Республики Арцах и ЗАО <Zangi Livecom>, подписали меморандум, согласно которому специально для жителей Арцаха создано приложение- мессенджер ArtsakhX, предназначенное для стабильного и безопасного общения в Республике.

С помощью приложения <ArtsakX> пользователи могут полностью, от начала до конца в зашифрованном виде передавать друг другу личные сообщения, файлы, совершать аудио-и видеозвонки.

В отличие от других популярных мессенджеров, в <ArtsakX> сообщения, файлы, звонки не хранятся на серверах, что позволяет избегать хакерских атак.