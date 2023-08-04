Пятница, 4 Августа 2023 14:59

АрмИнфо.Более 67% опрошенных представителей армянской общественности выразили недоверие заявлениям и информации премьер- министра Армении Никола Пашиняна, представленной им на последней большой пресс- конференции (25 июля). Об этом в ходе пресс-конференции 4 августа заявил глава консалтинговой компании MPG (официальный представитель Международной ассоциации Gallup в Армении) Арам Навасардян, представляя итоги опроса <Следующая остановка баклажана>.

В частности львиная доля респондентов (54,4%) ответили, что однозначно не доверяют заявлениям Пашинян, 13,1% - скорее не доверяют, 14,5% - скорее доверяют, и полное доверие премьер-министру выразили только 16,1% опрошенных. При этом, следили за пресс-конференцией главы правительства 65% респондентов, соответственно 35% - ее проигнорировали.

Между тем, на вопрос, за какую партию отдали бы респонденты свой голос, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в парламент, 13,3% выбрали <Гражданский договор>, 3,8% - блок <Армения>, 1,8% - <Процветающая Армения>, 1,5% - <Честь имею>, по 1,2% - <Общественный голос> и <Республика>, 0,8% - <АРФД>, 0,5% - <Решение гражданина>, По 0,4% - <Национальнo-демократический полюс>, <АНК>, <Сасна Црер>, <Страна для жизни> (Апрелу Еркир), <Во имя Республики>, по 0,2% - <Лусавор Айастан>, <Армянские орлы: Единая Армения>, по 0,1% - 5165, <Коммунистическая партия Армении> и <Справедливая Армения>.

При этом 36,3% опрошенных высказали намерение бойкотировать выборы, 6,5% - не готовы за кого-либо из представленных кандидатов отдать свои голоса, 5,4% - отказались назвать своих кандидатов, 20,2% - затруднились с ответом.

Но главными проблемами для армянской общественности по прежнему остаются вопросы безопасности. В частности, 32,4% опршенных считают угрозу войны главным вызовом, перед которым сегодня стоит Армения, 30,7% - обеспокоены решением нагорно- карабахского конфликта, 30,4% - назвали различные вопросы, связанные с безопасностью, 27,8% - видят необходимость в уточнении границ.

Меньше этого армянских граждан волнует экономическая ситуация в стране (16,9% обеспокоены этим вопросом), 9,6% - сетуют на безработицу, 8,6% - на низкие пенсии, 8% - на инфляцию, 7,2% - обеспокоены возвращением пленных, 6,9% - считают ненадлежащей образовательную систему, 5,1% - здравоохранительную, 5% - обеспокоены вопросом смены власти , 4,3% - видят проблемы в армии, 3,5% - во внешней политике, 1,9% - взволнованы вопросами миграции, 1,8% - коррупции, 0,7% - высокими налогами. 13,8% респондентов указали на прочие проблемы, и 1% - затруднились с ответом.

При этом в Армении все также категоричны в вопросе Нагорного Карабаха. В общей сложности 94,4% против того, чтобы граждане Арцаха имели статус нацменьшинства в составе Азербайджана (88,9% - выразили однозначное несогласие, 5,5% - отметили, что скорее несогласны). Лишь 1,1% опрошенных не против подобного исхода событий, а 2,7% - скорее согласны.

Навасардян отметил, что в сравнении с майским опросом число несогласных граждан с тем, чтобы Арцах вошел в состав Азербайджана выросло. В мае этого года подобную позицию выразило 86,4% опрошенных. По его мнению, это связано с углублением гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Еревана и областей в период с 27 по 31 июля 2023 года, объем выборки составил 1100 человек, ошибка выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.