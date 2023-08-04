Пятница, 4 Августа 2023 14:58

АрмИнфо. Приказом министра образования, науки, культуры и спорта РА утверждена экспериментальная программа <Поколение искусственного интеллекта> и перечень 16 образовательных учреждений, в которых программа будет апробирована с 1 сентября 2023 года по август 2026 года. Об этом говорится в сообщении МОНКС.

Проект и экспериментальная программа были разработаны Фондом науки и технологий Армении. Они реализуются при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА и в сотрудничестве со структурами частного сектора. Школьная программа <Поколение ИК> является первым компонентом проекта, который будет реализован в экспериментальном формате в 10-12 классах образовательных учреждений. Он направлен на формирование у учащихся базовых математических и компьютерных навыков, необходимых для специализации в области искусственного интеллекта. Целью программы также является повышение грамотности и мотивации учащихся к проведению исследований и инноваций в области искусственного интеллекта и математики, формированию базовых навыков и практических знаний об искусственном интеллекте.

Участники пилотной программы будут в качестве факультативных предметов и методикам изучать углубленную математику, информатику и искусственный интеллект. Новые предметы обучения не заменяют предметы, утвержденные учебным планом общеобразовательной программы.

В конце 10-го класса учениками сдаются тесты по математике и информатике (программирование на Python), а в конце 11-го и 12-го классов - проектное обучение по математике и искусственному интеллекту, по результатам которого присуждаются соответствующие кредиты. В 12 классе учащиеся осуществляют проектное обучение, формируя группы по 3-5 человек.