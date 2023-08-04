Пятница, 4 Августа 2023 14:57

АрмИнфо. Ряд неправительственных организаций Армении обратились к государствам - членам Совета безопасности ООН с призывом предпринять все необходимые действия в связи с обострением гуманитарного кризиса в Арцахе.

В совместном обращении, подписанном Антикоррупционным центром Transparency International, Фондом развития демократии, Клубом публичной журналистики, Фондом развития и защиты права, НПО <Права без границ>, Ванадзорским офисом Хельсинкской гражданской ассамблеи, НПО <За равные права> и НПО <Диалог мира>, содержится призыв к безотлагательному вмешательству в связи с закрытием Азербайджаном Лачинского коридора.

<Лачинский коридор является единственной дорогой жизни, которая связывает местный армянский народ с Республикой Армения и миром. Целью блокады является создание невыносимых условий жизни для этнических армян в регионе и изгнание их из своих домов. В последние дни ситуация в Нагорном Карабахе ухудшилась, жителям сейчас угрожает непосредственная угроза голодной смерти. Важно, чтобы Совет Безопасности ООН взял на себя ответственность за защиту армянского народа Нагорного Карабаха от этнических чисток и геноцида, который фактически происходит через голод. Совету Безопасности конкретно требуется принять резолюцию, осуждающую блокаду и призывающую к немедленному открытию Лачинского коридора для беспрепятственного движения людей, транспортных средств и грузов в соответствии с временной мерой Международного Суда. Не менее важно, отмечают авторы обращения, принять срочные меры по привлечению в Лачинский коридор и в Нагорный Карабах международных сил ООН с соответствующим мандатом после ноября 2025 года, то есть после окончания мандата российских миротворческих сил.

В обращении содержится призыв к Генеральному секретарю ООН направить в регион миссию по установлению фактов для оценки ситуации на местах, а также назначить специального представителя Генерального секретаря по нагорно-карабахскому конфликту для обеспечения долгосрочного присутствия в регионе. <Просим Верховного комиссара ООН по правам человека направить в Нагорный Карабах миссию по установлению фактов для оценки ситуации на месте и представления всеобъемлющего доклада в Совет Безопасности ООН, а также использовать все соответствующие правозащитные механизмы ООН, включая специальных советников и специальных докладчиков, подготовить срочные отчеты о правах человека, гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью армян в Нагорном Карабахе>, - говорится в обращении, в котором также содержится призыв осудить проводимую Азербайджаном политику этнической ненависти в отношении армян, которая ставит под угрозу любые усилия по установлению мира и безопасности в регионе.