Пятница, 4 Августа 2023 14:56

АрмИнфо. Конгрессмен США Фрэнк Паллонне приветствует позицию Генерального секретаря ООН в отношении гуманитарного кризиса в Арцахе.

<Рад, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признает, что в Арцахе гуманитарный кризис. Теперь международное сообщество должно действовать сообща, чтобы гарантировать, что Алиев прекратит блокаду Лачинского коридора и позволить ввоз в Арцах предметов первой необходимости и товаров>, - написал Паллоне в своем микроблоге в Twitter.

Генсек ООН Антониу Гутерриш накануне выразил глубокую озабоченность в связи с сообщениями об ухудшении гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе из-за блокады Азербайджаном Лачинского коридора и призвал <немедленно принять меры, чтобы облегчить доступ для доставки гуманитарной помощи нуждающимся>.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде из-за перекрытия Азербайджаном межгострассы Степанакерт-Горис-Бердзорский (Лачинский) коридор - единственного дороги, связывающей Арцах с Арменией, в результате чего нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. Несмотря та что, Международный суд ООН 22 февраля удовлетворил требование Армении и обязал Азербайджан не препятствовать свободному передвижению грузов, людей и транспорта через Лачинский коридор в обоих направлениях, Баку до сих пор не выполнил это юридически обязывающее решение. Помимо этого, 23 апреля Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента. А после инцидента 15 июня азербайджанская сторона полностью заблокировала Лачинский коридор, в результате чего в Нагорный Карабах не доставляется даже гуманитарная помощь, включая продовольствие и медикаменты.

26 июля Армения направила гуманитарный конвой в Нагорный Карабах (361 тонна - мука, макароны, сахарный песок, растительное масло, сухое молоко, соль, детское питание и медикаменты на 19 грузовых автомобилях), который все еще стоит в приграничной зоне близ Корнидзора.