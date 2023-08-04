Пятница, 4 Августа 2023 13:25

АрмИнфо.Железнодорожники Армении отметили свой профессиональный праздник – День железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа. В компании «Южно-кавказская железная дорога» по этому поводу состоялись праздничные мероприятия.

В Ереване, Гюмри, Ванадзоре и Севане отличившиеся сотрудники были отмечены благодарственными грамотами и подарками от руководства компаний ЮКЖД и РЖД, Министерства территориального управления инфраструктур, Министерства обороны, Полиции, органов местного самоуправления и собственно профсоюза ЮКЖД.

Генеральный директор ЮКЖД Алексей Мельников представил текущий этап деятельности компании и поздравил коллег с праздником. «Несмотря на текущие сложности перспективы развития железнодорожной сферы Армении весьма позитивны. Экономика страны развивается хорошими темпами, и железнодорожники вносят немалый вклад в это развитие, бесперебойно обеспечивая республику необходимыми товарами. Развивается и спектр услуг, предоставляемый нашим пассажирам и гостям, что делает железнодорожные перевозки более привлекательными и популярными», - отметил А.Мельников в своем поздравительном слове.

В рамках мероприятий была презентована книга пресс-секретаря ЮКЖД Рубена Грдзеляна «История железных дорог Армении», посвященная 15-летию образования компании ЮКЖД.

По традиции в День железнодорожника, то есть 6 августа текущего года, компания ЮКЖД преподнесет гражданам и гостям республики в подарок возможность бесплатно воспользоваться услугами пригородного сообщения. Без приобретения билетов можно совершить путешествие по маршрутам Ереван-Ерасх-Ереван, Ереван-Армавир-Аракс-Ереван, Ереван-Севан-Шоржа-Ереван и Ереван-Гюмри-Ереван (кроме экспрессов).

Компания на днях так же запустила приложение для покупки билетов онлайн на пригородные электропоезда, которая наряду с действующей системой онлайн-продаж билетов на международное сообщение дополнит спектр услуг, предоставляемых гражданам компанией ЮКЖД.