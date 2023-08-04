Пятница, 4 Августа 2023 13:24

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении выявила еще один случай организации незаконной миграции граждан.

Согласно сообщению пресс-службы СНБ, житель города Аштарак А.Г. достиг предварительной договоренности с директором туристической компании <СС трэвел> С.П. и сестрой последнего Л.П. об организации незаконной миграции граждан РА З.М., А.М., А.М., Э.М. и С.М. За вознаграждение на общую сумму в 20 тысяч долларов они подготовили фальшивые документы, в том числе свидетельства о рождении, о смерти, а также другие удостоверяющие важные факты, передав их в посольство одной из европейских стран. На основании этих <документов> спустя 10 дней после их получения гражданам РА З.М., А.М., А.М., Э.М. и С.М. были предоставлены разрешения на въезд в страны Шенгенского соглашения.

По факту инцидента в СНБ возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА. В рамках указанного уголовного производства в отношении 6 лиц возбуждено уголовное дело, пятерым из которых в качестве меры пресечения применена подписка о невыезде, а в отношении А.Г. - арест.

В ходе предварительного следствия по адресам членов преступной группы, причастных к организации незаконной миграции, а также в туристической компании <СС Трэвел> были проведены обыски, в результате которых были изъяты предварительно отштампованные поддельные документы, печати, деньги, уплаченные за организацию незаконной миграции и другие предметы, предназначенные для совершения преступления. Совокупность обстоятельств, выявившихся в результате обыска, позволяет предположить, что преступная группа, помимо вышеперечисленных 5 лиц, также организовала незаконную миграцию многих других граждан в страны Европы и США.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в целях выяснения всех обстоятельств происшествия, всего круга лиц, причастных к преступным группам, и применения мер уголовно- правового вмешательства против них.

<Служба национальной безопасности РА призывает граждан РА воздержаться от участия в незаконных миграционных процессах, исключить использование поддельных документов и предоставление крупных денежных сумм лицам, незаконно организующим эти процессы. В то же время, Служба национальной безопасности РА призывает всех граждан, пострадавших от действий указанной группы, обращаться в правоохранительные органы>, - говорится в сообщении СНБ РА.