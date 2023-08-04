Пятница, 4 Августа 2023 12:44

АрмИнфо. Существование народа Нагорного Карабаха находится под серьезной угрозой из-за полной блокады, осуществляемой Азербайджаном. Как передает пресс-служба МИД РА, об этом в своем выступлении в Совете безопасности ООН в ходе организованных США открытых обсуждений, посвященных глобальной нехватке продовольствия в результате конфликтов заявил заместитель министра иностранных дел РА Ваге Геворкян. Слушания, как отмечает источник, прошли под председательством государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Как отметил Геворкян, более семи месяцев Азербайджан продолжает блокаду Лачинского коридора, единственную спасательную магистраль, связывающую Нагорный Карабах с внешним миром. <Этот незаконный и бесчеловечный акт является явным нарушением решения Международного Суда, принятого 22 февраля 2023 года и подтвержденного 6 июля, норм международного гуманитарного права и трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. С 15 июня 2023 года полная приостановка Азербайджаном всех гуманитарных поставок привела к острой нехватке продовольствия, медикаментов и других товаров первой необходимости, что создало в Нагорном Карабахе острый гуманитарный кризис. Отключения электроэнергии и газа парализовали социальные и медицинские услуги и транспортную систему, лишив осажденных людей их основных прав человека>, - отметил заместитель главы внешнеполитического ведомства Армении.

Он добавил, что блокада особенно пагубно сказывается на наиболее уязвимых слоях населения. Из-за нехватки основных продуктов питания и витаминов около 2 000 беременных женщин, около 30 000 детей, 20 000 пожилых людей и 9 000 инвалидов борются за выживание из-за недоедания, предметов первой необходимости и лекарств. Более того, Азербайджан продолжает нападать на гражданских лиц, занятых в сельском хозяйстве, распространяя свои очевидные акты голода на население.

Геворкян сообщил, что Международный комитет Красного Креста - единственная международная гуманитарная миссия в Нагорном Карабахе, также предупредил об ухудшении ситуации на местах. В своем заявлении от 25 июля МККК выразил озабоченность ежедневно растущими гуманитарными потребностями и подчеркнул, что в настоящее время не может доставить гуманитарную помощь гражданскому населению через Лачинский коридор, подчеркнув, что его колонны с гуманитарной помощью - спасительный круг для местного населения. <Через 3 дня после этого Азербайджан похищает 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого МККК намеревался перевезти из Нагорного Карабаха в Армению для лечения. Арест находящегося под защитой МККК лица, передача которого была предварительно согласована с Азербайджаном, является не просто уловкой, а тщательно спланированным ходом, направленным на воспрепятствование работе МККК в Нагорном Карабахе>, - сказал замминистра.

Он добавил, что в целях удовлетворения жизненно важных потребностей наиболее уязвимых слоев населения 26 июля правительство Армении приняло решение поставить Нагорному Карабаху около 360 тонн товаров первой необходимости, в основном продукты питания и медикаменты. <Мы обратились к миротворческим силам Российской Федерации с просьбой организовать доставку гуманитарной помощи нуждающимся так же, как это делалось в предыдущие месяцы. Однако гуманитарный груз по- прежнему остается на въезде в Лачинский коридор из- за препятствования и отказа азербайджанской стороны от его перевозки.

Тяжелая гуманитарная ситуация на местах и растущие риски голода в Нагорном Карабахе требуют эффективного и немедленного реагирования со стороны международного сообщества для обеспечения полного и безоговорочного выполнения решений Международного Суда и полного соблюдения международных прав человека и международного гуманитарного права. Надеемся, что вчерашнее заявление Генерального секретаря ООН, в котором он выразил глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией и подчеркнул необходимость выполнения решений Международного Суда по обеспечению беспрепятственного передвижения людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору , станет первым шагом к активному участию ООН на местах. Он нужен больше, чем когда-либо. Цена бездействия слишком высока, и это массовое преступление через голод необходимо и возможно предотвратить и остановить.

Мы призываем Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности ООН принять срочные меры для обеспечения безусловного выполнения Азербайджаном своих обязательств по международному гуманитарному праву и обязательных решений Международного Суда, восстановления свободы передвижения по Лачинскому коридору и восстановления свободы передвижения агентствами ООН и МККК для безопасного и непрерывного гуманитарного доступа в Нагорный Карабах", - заключил заместитель министра иностранных дел Армении.