Пятница, 4 Августа 2023 11:50

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне провел заседание инициативной группы правящей партии <Гражданский договор>, в ходе которого был обсужден избирательный список партии на предстоящих выборах в Совет старейшин Еревана.

Также обсуждались другие организационные вопросы, связанные с выборами в столичную мэрию.

Напомним, мэр Еревана Грачья Саркисян подал в отставку 17 марта. Выборы городского совета (совета старейшин) Еревана состоятся 17 сентября. Одержавшая на них победу партия сформирует городской орган управления и выберет мэра Еревана. От правящей партии <Гражданский договор> на должность мэра претендует нынешний вице- мэр, бывший вице- премьер Тигран Авинян. В выборах также примут участие глава фракции <Луйс> в Совете старейшин Давид Хажакян, бывший глава административного района Кентрон (Центр) Еревана Виктор Мнацаканян, председатель партии <Страна для жизни> Мане Тандилян, член правления партии <Национальный прогресс> Айк Григорян, генерал- майор юстиции Нелли Арутюнян от <Сила Родины>. Об участии в выборах объявила и партия <Во имя социальной справедливости>.

Прием заявок на участие в выборах в Совет старейшин Еревана пройдет 3-13 августа, 13-18 августа кандидаты будут зарегистрированы, 23 августа - 15 сентября будут организованы предвыборные агитационные кампании, а 16 сентября объявлен Днем тишины.

По положению на 14 июля число избирателей, обладающих правом голоса на выборах в Совет старейшин Еревана, составляет 823 тысячи 559 человек. На предыдущих выборах - в сентябре 2018 года, это число составляло 848 343 (на 25 тысяч избирателей больше).

Приглашение на участие в выборах в Совет старейшин в качестве наблюдателей отправлены избирательным органам 20 стран и 5 международным организациям.