Четверг, 3 Августа 2023 20:38

АрмИнфо.Европейский суд по правам человека дал время Баку до 10 августа для предоставления информации о Рашиде Бегларяне, сообщил офис представителя Армении по международно-правовым вопросам.

<Азербайджан обязан предоставить суду сведения о местонахождении этого человека, условиях содержания, состояния здоровья, полученной медпомощи и возможном возвращении>, - говорится в сообщении.

Напомним, что согласно Генпрокуратуре Нагорного Карабаха, житель Аскеранского района НК 1 августа 2023 года <против его воли был тайно похищен по национальному признаку неизвестными военнослужащими Азербайджана с применением насилия, за которым последовало его исчезновение>. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по признакам преступления против человечности. Между тем, в Баку заявили, что <гражданин нарушил> азербайджано-армянскую границу и был задержан.

Отметим, что до этого на КПП в Лачинском коридоре был похищен 68-летний Вагиф Хачатрян, которого на машине МККК перевозили из Арцаха в один из медицинских центров Армении.