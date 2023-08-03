Четверг, 3 Августа 2023 20:36

АрмИнфо. Епископы, проживающие в Армении, направили письмо лидерам Совета безопасности ООН с призывом принять действенные меры в защиту народа Арцаха.

Как говорится в сообщении, распространенном Первопрестольным Святым Эчмиадзином, в условиях крайней нехватки продовольствия, медикаментов и других товаров первой необходимости постоянно появляются новости о резком ухудшении состояния здоровья детей и беременных, а также смертей больных. Вместе с тем азербайджанские власти в целях этнической чистки продолжают осуществлять террористическую деятельность, направленную на то, чтобы вызвать у народа Арцаха постоянный страх, безысходность, чувство незащищенности и желание покинуть Родину.

<Враждебные действия Азербайджана в отношении нашего народа являются преступлением не только против армян Карабаха, но и открытым вызовом всему цивилизованному миру и компетентным международным организациям. Призываем лидеров государств, входящих в Совет Безопасности ООН, заставить Баку выполнить решения Международного суда и отказаться от угроз применения силы>, - говорится в обращении.

Епископы отметили, что мир в регионе не может быть установлен за счет истребления народа Арцаха или нарушения его основных прав на мирную, безопасную и достойную жизнь. <Глубоко обеспокоены позицией властей Армении по признанию Арцаха частью Азербайджана. Призываем нынешние власти не отказываться от взятых Арменией на себя обязательств по защите права народа Арцаха на самоопределение и консолидировать все государственные и национальные возможности и потенциалы для защиты безопасной, надежной и суверенной жизни народа Арцаха>, - отметили они.

В ААЦ отметили, что Нагорный Карабах и карабахские армяне не имеют жизни и будущего в составе Азербайджана, провозгласившего геноцид государственной политикой.