Четверг, 3 Августа 2023 20:25

АрмИнфо.Перед МИД Армении сейчас стоит задача - посредством визита представителей международного сообщества показать реальную ситуацию в Лачинском коридоре. Об этом заявил журналистам 3 августа начальник многосторонней политики и сотрудничества в области развития МИД Армении Давид Князян.

По словам представителя МИД РА, представителям международного сообщества важно собственными глазами удостовериться в том, что коридор полностью закрыт для всякого рода гуманитарных перемещений, чтобы они доложили об этом в свои столицы и штаб- квартиры международных организаций.

<Очень важно продемонстрировать, что заявления Азербайджана о том, что коридор открыт, являются ложными, что Азербайджан не выполняет имеющие юридическую силу обязательства, установленные международным гуманитарным правом и известными решениями Международного суда ООН>, - указал он, добавив, что сегодня в Корнидзор был организован визит представителей офиса ООН.

Как отметил представитель МИД, Ереван возлагает большие надежды на то, что давление международного сообщества на Азербайджан позволит вновь открыть коридор и разрешить въезд гуманитарного груза в Нагорный Карабах.

<В этом смысле у нас есть положительная динамика: с заявлениями уже выступили Европейский союз, Совет Европы, Организация Объединенных Наций и страны-партнеры. Вопрос также широко освещается в международных средствах массовой информации. Мы продолжаем работу по усилению давления международного сообщества на Азербайджан. Армения нацелена исключительно на обеспечение гуманитарного доступа. Никакой другой цели мы не преследуем, и это укрепляет наши позиции на переговорах>, - сказал он.

Представитель армянского внешнеполитического ведомства считает, что визиты международных партнеров в Лачинский коридор дали им возможность убедиться, что о провокации нет речи, несмотря на заявления азербайджанской стороны о готовящейся провокации и политизации ситуации.

<Никакой опасности нет: гуманитарный груз находится на безопасном расстоянии, армянская сторона должным образом проинформировала миротворческие силы Российской Федерации и через них азербайджанскую сторону о своем запросе заблаговременно, до прибытия груза сюда. Тот факт, что товары находятся здесь уже более недели и не было возможности их перевезти, свидетельствует о деструктивной позиции Азербайджана и геноцидной политике, заключающейся в том, чтобы подвергнуть народ Нагорного Карабаха этнической чистке>, - заключил Давид Князян.-