Четверг, 3 Августа 2023 18:52

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 31Б, 31/1 на улице Ленинградяна, 43, 51, 45, 49, 47, 53 на улице Андраника, жилой дом 19а на 10-ой улице Верин Шенгавита, частный дом 10 на улице Верин Шенгавита, жилые дома 29, 31, 53 на пр. Багратуняца, жилой дом 60а на улице Фрунзе, частные дома на улицах Т. Саряна, Л. Хачикяна, Фрунзе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 10б, 10в, 10д на улице Арцаха;

11:00-17:00 жилые дома 40-48 на улице Абовяна, абоненты-жильцы жилых домов 7, 7/1 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Мргануш;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-13:00 частично село Арени;

в Котайкской области:

11:00-16:00 винный завод, улицы Гарегина Нжде, Ереванян, Ширака, детский сад завода “С.Е.З”, собственник “М. Тумасян”, школа N3, детский сад N1 в городе Егвард; квартал ‘Джрарат”, автопарк завода “Раздан Цемент”, школа N9, ООО “Цопк”, “Метахагац” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

12։30-16։30 жилые дома 50-95, 217-241 в кв. “Микрошрджан” в городе Раздан; село Джраратаван, хладокомбинат, кооп. “Дживани”, ремонтный цех и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

в Гегаркуникской области:

10։30–16:30 населенный пункт Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-15:00 частично квартал “Ачапня” в городе Степанаван;

в Тавушской области:

15:00-17:00 село Енокаван, часть горы Ахбха, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Мусаелян, Арташен, Вардахбюр, Салют, Лернагюх в Ашоцком регионе; сырный завод Ашоцка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Сараландж, Арич, Наапетаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ашоцком регионе;

в Сюникской области:

11:00-15:00 село Аревис;

12:30-13:30 село Горайк.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 3, 5, 7 на улице Е. Тадевосяна, 21, 26 на улице Горгагорцнери, частные дома на улицах Е. Тадевосяна, Горгагорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 здание 8 /ТЦ “РИО МОЛ/ на улице Папазяна, школа-интернат N10, частные дома 1-356 у Шрджанцик Тоннеля, жилые дома 51-51/18 на пр. Комитаса, жилые дома 18, 18А, 18Б, 20 на улице Сисакяна, жилые дома 44, 50, 52, 54, 58, 60, 62 на улице Оганова, жилой дом 15/2 на улице Шинарарнери, жилой дом 20А на улице Арзуманяна, жилой дом 16 на улице Сисакяна, жилые дома 19, 25, 27, 31 на улице Андраника;

в Араратской области:

10:00-11:00 села Даштакар и Шагап;

10:00-13:00 село Армаш; частично села Ерасх и Урцадзор;

10:00-16:00 частично кварталы 2, 3, “Каярани”, “Нор”, частично улицы Дпроцаканнери, Азатамартикнери, Анрапетутяна, Ереванян, частично улицы 3-10, частично переулки 6, 7, 9 в городе Масис; частично села Норамарг, Ранчпар; станция сотового оператора “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ранчпар; села Аракс, Ранчпар, Сипаник, Норабац, Саят-Нова, ООО “Голден Фиш”, ЗАО “Айджрмухкоюги”, “Трансшин”, ОАО “Берма”, ЧП “Грета Авагян”, собственник “Лафик”, ООО “Хор Газ”, “Масис Тобако”, ЗАО “Акватехавтоматика”, воинская часть;

10:30-12:30 частично село Аревшат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 село Пор;

11:00-13:00 частично село Агавнадзор;

в Котайкской области:

10։00-16։00 2-ой микрорайон и прилегающие территории в городе Абовян;

10։30-13։30 квартал “Макраван”, частные дома Ахбюрака, Верин Ахбюрак, водохранилище “Аргел ГЭС”, каменный цех “А. Багдасарян”, “Карапи Дзор”, “Кахси” в городе Раздан;

11:00-13:00 села Котайк и Нор Гюх;

12:00-17։00 село Вохчаберд;

13։30-16։30 частично село Солак, жилые дома 29, 42, 44 на улице Ереванян, жилой дом 2 на улице Ацагорцнери, частично улица Ацагорцнери, улицы В. Мамиконяна, Ханджяна, Шинарарнери, Раффи, Чаренца, школа N2, административное здание “Раздани ГГМ” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-17:00 город Туманян;

в Сюникской области:

09:20-11:20 частично село Лернадзор;

10:00-14:00 город Дастакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).