Четверг, 3 Августа 2023 18:51

АрмИнфо. МИД Азербайджана ответило на обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в территориальных претензиях к РА и попытке срыва мирного процесса.

Напомним, что сегодня на заседании кабмина РА Пашинян обвинил Баку как в грубом нарушении 6 пункта Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года - незаконной блокировке Лачинского (Бердзорского коридора) и недопущении гумконвоя в Нагорный Карабах, так и намерении подписать мирный договор с пунктами, оставляющими лазейки для оспаривания границ, зафиксированных Алма-Атинской декларацией, а затем, уже в процессе делимитации и демаркации, предъявить территориальные претензии Армении. Пашинян также назвал провокацией действия Баку, предпринятые 15 июня группой военнослужащих пограничной службы Азербайджана на мосту Хакари с целью установки флага на территории Республики Армения. <Поведение Баку самовольно и часто - с применением силы установить свои флаги на отдельных участках похожи на попытки сорвать мирный процесс>, - заявил он.

Как заявили в МИД Азербайджана, попытки премьер-министра Армении <в очередной раз направить мнение международного сообщества в неверное русло относительно деятельности пограничного пункта пропуска <Лачин>, а также в вопросах территориальной целостности и делимитации являются показателем намерений армянской стороны обострить ситуацию, вместо того, чтобы внести положительный вклад в процесс нормализации отношений между двумя странами>.

Азербайджан продолжает настаивать на версии о том, что <утверждение о том, что АР якобы перекрыл Лачинскую дорогу, не имеет под собой никаких оснований>. <Азербайджан неоднократно привлекал внимание к вопросу недопустимости перевозки грузов Арменией в Азербайджан без разрешения нашей страны транспортными средствами, ранее задействованными в перевозке военной техники и ряда других незаконных перевозок под видом <гуманитарного груза>, - заявили в МИД.

В Баку не только обвинили Ереван в провокации, указав на, якобы <обстрел армянской стороной 15 июня азербайджанских пограничников, поднимавших азербайджанский флаг на мосту Хакари, построенном Азербайджаном на своей суверенной территории>, но и пошли дальше - заявив, что <продолжающиеся территориальные претензии к Азербайджану, пропаганда так называемого режима, созданного в результате оккупации Арменией территории Азербайджана, демонстрируют, что Армения не привержена территориальной целостности и суверенитету, а также процессу делимитации>.

Более того, говорится в комментарии МИД Азербайджана, <если армянская сторона действительно заинтересована в мире и стабильности в регионе, и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, она должна воздержаться от подобных провокационных шагов, и поддержать использование дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных путей, предложенных азербайджанской стороной для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабаха. Армянская сторона также не должна препятствовать усилиям Азербайджана по реинтеграции армянских жителей Карабаха>.