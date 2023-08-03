Четверг, 3 Августа 2023 16:55

АрмИнфо.3-го августа IDBank выпустил 2-ой транш долларовых именных купонных облигаций под аббревиатурой AMANLBB2MER6 посредством публичного предложения со следующими условиями:

Общий объем - 3 миллиона долларов

Годовая процентная ставка - 4,25%

Срок обращения облигаций - 27 месяцев

Облигации будут выплачиваться ежеквартально

Срок погашения - 03.11.2025

Облигации будут размещены с 3-го августа по 29-ое сентября 2023 года включительно.

После размещения будет осуществлен листинг облигаций в ОАО «Армянская фондовая биржа», и облигации будут котироваться посредством создателя рынка (Marketmaker).

Из Банка напоминают, что теперь облигации можно приобрести также онлайн. Достаточно будет зайти в раздел «Ценные бумаги» на онлайн-платформе IDBanking.am, выбрать тип и количество облигаций и совершить покупку. После покупки облигаций полная информация о них будет доступна в приложении Idram&IDBank․

Вся информация об облигациях также доступна по следующей ссылке.

Программный проспект облигаций зарегистрирован ЦБ РА, решением Председателя ЦБ РА N1/489А 7-ого октября 2022 года. Электронные версии проспекта программы, ее заполнение и основные условия выпуска можно найти на официальном сайте IDBank-а.