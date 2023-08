Четверг, 3 Августа 2023 16:42

АрмИнфо. Глобальный центр ответственности за защиту (Global Center For The Responsibility To Protect) отреагировал на гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.

В центре отмечают, что уже более 7 месяцев Азербайджан блокирует коридор - единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией, что привело к гуманитарному кризису. «Блокада лишила проживающих в Нагорном Карабахе около 120 тысяч армян, в том числе 30 тысяч детей, таких жизненно важных ресурсов, как продукты питания, лекарства, электричество, топливо. 28 июля правительство Армении обвинило Азербайджан в отказе доставить в Нагорный Карабах около 400 тонн гуманитарной помощи. В заявлении, опубликованном 25 июля, Международный комитет Красного Креста сообщил, что, несмотря на настойчивые усилия, МККК в последний раз разрешалось доставлять лекарства и основные продукты питания несколько недель назад.

«Власти Азербайджана должны немедленно прекратить блокаду Лачинского коридора и обеспечить свободное передвижение людей и товаров по нему, а также гарантировать гуманитарный доступ в соответствии с международным правом и решением Международного суда. Государствам следует вести диалог со всеми сторонами, а также поддержать призыв Парламентской ассамблеи Совета Европы направить независимую миссию по установлению фактов для оценки гуманитарной ситуации на местах», - говорится в сообщении Центра.