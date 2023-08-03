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АрмИнфо. Завершился визит представителей офиса ООН и агентств ООН в Армении в приграничное с Азербайджаном село Корнидзор, где простаивает колонна автомашин с гуманитарным грузом для жителей Арцаха. Делегацию представительства ООН возглавляла и.о. директора армянского представительства Всемирной продовольственной программы Нанна Скау.
Представители правительства РА представили международным партнерам ситуацию, отметив, что уже более недели грузовики с гуманитарной помощью не могут добраться до Нагорного Карабаха. В беседе с журналистами Скау лишь процитировала заявление генсека ООН Антониу Гутерриша, отметив, что ей к этому заявлению пока добавить нечего. Она лишь выразила надежду, что ситуация в самое ближайшее время разрешится.
Напомним, что накануне заместитель официального представителя генсека ООН заявил, что Антониу Гутерриш обеспокоен сообщениями о проблемах со свободой передвижения по Лачинскому коридору. «Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о сохраняющихся проблемах со свободой передвижения по Лачинскому коридору. Он напоминает о своем предыдущем заявлении о необходимости неуклонного выполнения положений Международного Суда. Генсек ООН особенно обеспокоен ухудшением гуманитарной ситуации на местах и призывает принять срочные меры для обеспечения доступа к гуманитарной помощи нуждающимся. Генсек также призывает стороны активизировать усилия по долгосрочному урегулированию отношений в интересах безопасности и мира в регионе", - говорилось в заявлении Гутерриша.
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|Адвокат Ашотяна: следствие отказало в проведении очной ставки, <поскольку в декабре прошлого года <по этому вопросу уже было принято решение об отказе>
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|Депутаты ЕП выражают обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе
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