Четверг, 3 Августа 2023 13:54

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что запрет на курение в объектах общепита и других общественных местах, вступивший в силу еще с 2022 года действует недостаточно строго. Об этом он заявил 3 августа на заседании правительства.

В ответ, глава МВД Ваге Казарян заявил, что с 1 января 2022 года по сей день полиция составила 7 186 административных протоколов по факту курения в запрещенных местах, из них 790 - в объектах общепита, 6 044

- в запрещенных местах (у школ, больниц, на остановках и др), и 352 - в отношении должностных лиц. Работы будут активированы для получения положительных результатов, заверил он.

В свою очередь премьер-министр заметил, что цель властей - не штрафовать граждан, а добиться того, чтоб не курили. <Многие задаются вопросом, оправдан ли запрет на курение в общественных местах, в том числе остановках? Смысл в том, чтобы сделать курение максимально дискомфортным для курильщика>, - заявил он. Напомним, что с 1 января 2022 года запрещена публичная демонстрация сигарет и их заменителей в пунктах торговли и в объектах общественного питания, а с 15 марта в Армении вступил в силу закон о запрете курения в общественных местах, в том числе в ресторанах и кафе под открытым небом. При этом запрет на курение касается не только сигарет, но и их заменителей, сигар и кальяна. Нарушение установленного законом запрета влечет наложение штрафа в размере 150-200 тыс. драмов - для должностных лиц, 50 тыс. драмов - для физических лиц. Контроль за выполнением данного положения закона осуществляется Полицией Армении. С мая 2024 года запрет на курение будет действовать и в полузакрытых помещениях, что безусловно ударит по посещаемости кафе и ресторанов на открытом воздухе.