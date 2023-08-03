Четверг, 3 Августа 2023 13:50

АрмИнфо. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Эшу обратилась с призывом к Государственному департаменту США привлечь режим президента Азербайджана к ответственности. Об этом она написала в своем микроблоге в Twitter.

<Ужасно, что Азербайджан ужесточает семимесячную блокаду Лачинского коридора, запрещая транспортировку в Арцах 400 тонн столь необходимых продуктов питания и медикаментов>, - написала конгрессмен, добавив, что решительно осуждает действия Азербайджана по созданию искусственного гуманитарного кризиса в Арцахе.

<Я еще раз призываю Госдепартамент США использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы привлечь режим президента Азербайджана Ильхама Алиева к ответственности за свои жестокие действия>, - написала она.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде из-за перекрытия Азербайджаном трассы Степанакерт-Горис- Бердзорский (Лачинский) коридор - единственного дороги, связывающей Арцах с Арменией, в результате чего нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. Несмотря на то, что Международный суд ООН 22 февраля удовлетворил требование Армении и обязал Азербайджан не препятствовать свободному передвижению грузов, людей и транспорта через Лачинский коридор в обоих направлениях, Баку до сих пор не выполнил это юридически обязывающее решение. Помимо этого, 23 апреля Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента. А после инцидента 15 июня азербайджанская сторона полностью заблокировала Лачинский коридор, в результате чего в Нагорный Карабах не доставляется даже гуманитарная помощь, включая продовольствие и медикаменты.