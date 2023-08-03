Четверг, 3 Августа 2023 13:47

АрмИнфо.Перед зданием правительства Армении 3 августа проходит акция представителей общественной инициативы <Камк> (<Воля>), которые требуют от властей предпринять все необходимые шаги для более активного развития военно-промышленного комплекса страны.

По словам учредителя инициативы, общественно- политического деятеля Ваагна Чахаляна, результаты 44-дневной войны в Арцахе и последовавшие за ней события показывают, что политика правительства РА в вопросе развития военно-промышленного комплекса не изменилась. Ровно год назад подразделения вооруженных сил Азербайджана совершили очередную агрессию, перед лицом которой республика оказалась беззащитной. <Армения и сегодня беззащитна, и этот факт необходимо принять во внимание. Развитие военно- промышленного комплекса должно стать государственной политикой, выдвинув ее на передний план. Недопустимо, когда на проведение в стране всевозможных фестивалей, развлекательных мероприятий тратятся астрономические суммы, а на развитие ВПК - ни одной копейки. Огромные деньги направляются на приглашение певцов из различных государств, что в нынешней ситуации ничего, кроме недоумения вызвать не может>, - отметил Чахалян.

Он добавил, что в Республике Армения имеются различные группы людей, которые своими силами предпринимают подобные попытки, в том числе, и по внедрению средств защиты от беспилотных летательных аппаратов, созданию отечественных БПЛА, роботов, различных видов вооружений, однако со стороны государства к этим инициативам нулевое внимание.

Чахалян добавил, что участники инициативы впервые выдвигают подобного рода требования. Ранее были акции, направленные на отказ от ратификации Стамбульской конвенции, отставки тогдашнего министра образования и науки Араика Арутюняна (ныне руководитель аппарата премьера - ред.) и перезапуск ереванского завода <Наирит>. Из трех требований удалось выполнить первые два. При этом, он выразил уверенность, что требование о перезапуске завода <Наирит> вернется в повестку.

Он также подчеркнул, что необходимость в развитии ВПК сегодня более чем актуально, особенно на фоне блокирования армян Арцаха, имеющихся проблем с безопасностью границ Армении. Развитие сферы ВПК приведет к изменению этой ситуации. Интеллект народа, его трудолюбие позволит это сделать, особенно на фоне того, что зачастую уже приобретенное за рубежом вооружение не доставляется в республику. <Иначе говоря, за счет развития ВПК и обеспечения продовольственной безопасности можно решить имеющиеся хотя бы минимальные потребности>, - сказал активист.