Четверг, 3 Августа 2023 13:46

АрмИнфо. Необходимо выслушать разъяснения российских миротворцев по Лачинскому коридору. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян 3 августа на заседании кабмина.

<После заявления президента Азербайджана в эфире Euronews о том, что Лачинский коридор не заблокирован, необходимо выслушать разъяснение миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе. Почему они не обеспечивают въезд гуманитарного груза, отправленного из Армении в Нагорный Карабах, если Баку утверждает, что не блокирует Лачинский коридор>, - сказал Пашинян.

Как считает премьер, разъяснение этого вопроса важно, и соответствующие госорганы РА должны работать для их получения.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде из-за перекрытия Азербайджаном межгострассы Степанакерт-Горис-Бердзорский (Лачинский) коридор - единственного дороги, связывающей Арцах с Арменией, в результате чего нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. Несмотря та что, Международный суд ООН 22 февраля удовлетворил требование Армении и обязал Азербайджан не препятствовать свободному передвижению грузов, людей и транспорта через Лачинский коридор в обоих направлениях, Баку до сих пор не выполнил это юридически обязывающее решение. Помимо этого, 23 апреля Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента. А после инцидента 15 июня азербайджанская сторона полностью заблокировала Лачинский коридор, в результате чего в Нагорный Карабах не доставляется даже гуманитарная помощь, включая продовольствие и медикаменты.

26 июля Армения направила гуманитарный конвой в Нагорный Карабах (361 тонна - мука, макароны, сахарный песок, растительное масло, сухое молоко, соль, детское питание и медикаменты на 19 грузовых автомобилях), который все еще стоит в приграничной зоне близ Корнидзора.