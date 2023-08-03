Четверг, 3 Августа 2023 12:00

АрмИнфо Баку планирует подписать мирный договор с пунктами, оставляющими лазейки для оспаривания границ, зафиксированных Алма- Атинской декларацией. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян 3 августа на заседании кабмина.

Пашинян указал, что на сегодня Азербайджан, который в нарушение 6 пункта Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года незаконно заблокировал Лачинский коридор, не пропускает гуманитарный конвой, направляемый из Армении в Нагорный Карабах еще 26 июля. Глава правительства напомнил, что власти РА приняли решение о направлении гуманитарной помощи в НК после того, как 25 июля МККК заявил о невозможности доставки гуманитарных грузов жителям Арцаха и призвал власти Азербайджана и Армении принять меры для возобновления его гуманитарных операций в регионе.

<Азербайджан настойчиво продолжает настаивать на том, что причиной перекрытия Лачинского коридора является, по его формулировке, военная провокация армянской стороны от 15 июня. Тогда группа военнослужащих пограничной службы Азербайджана предприняла попытку продвижения в направлении моста Хакари - с целью установки флага на территории Республики Армения. Именно вышеотмеченные действия Азербайджана являются провокацией, тем более в тех условиях, когда между обеими странами работы по делимитации и демаркации еще находятся на стартовом этапе>, - заявил премьер.

Как считает Пашинян, поведение Баку самовольно и часто - с применением силы установить свои флаги на отдельных участках похожи на попытки сорвать мирный процесс. Об этом говорят и последние заявления президента Азербайджана, в частности, телеканалу Евроньюс, в котором несмотря на заверения об отсутствии территориальных претензий к РА, Ильхам Алиев отмечает, что границы между РА и АР не определены.

Между тем, напомнил глава кабмина, границы между Арменией и Азербайджаном были определены по Алма-Атинской декларации 1991 г., что было подтверждено на четырехсторонней встрече 6 октября в Праге, в ходе которой Алма-Атинская декларация была принята за основу для делимитации границ.

<Создается впечатление, что план Баку в том, чтобы подписать мирный договор с пунктами, оставляющими лазейки для оспаривания границ, зафиксированных Алма-Атинской декларацией. А затем, уже в процессе делимитации и демаркации, предъявить территориальные претензии Армении. Если границы между двумя странами не определены, то о каких участках на границе говорит Азербайджан?>, - отметил глава кабмина, заметив, что, если подобные вопросы поднимаются, значит, границы определены.

При этом, как подчеркнул Пашинян, предложение Армении о зеркальном отводе войск от этой линии остается в силе. Делимитация и демаркация границы свидетельствуют не об отсутствии границы, а наоборот - об отражении <на земле> административных границ СССР на момент развала, добавил он. Премьер РА также подтвердил приверженность Еревана ранним договоренностям о взаимном признании территориальной целостности друг друга. <Ждем от Баку публичного подтверждения данным договоренностям>, - указал он.

Как считает армянский премьер, вопреки всем сложностям, на сегодня есть реальная возможность для достижения долгосрочного и прочного мира. В данном контексте Пашинян призвал Баку воздержаться от действий, направленных на нивелирование данной возможности. Для этого, как указал премьер, азербайджанская сторона не должна торпедировать процесс диалога Степанакерт-Баку в рамках международных механизмов, не блокировать Лачинский коридор, не похищать жителей Нагорного Карабаха и вернуть всех пленных удерживаемых лиц, а также пропустить гумконвой в Нагорный Карабах.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде из-за перекрытия Азербайджаном межгострассы Степанакерт-Горис-Бердзорский (Лачинский) коридор - единственного дороги, связывающей Арцах с Арменией, в результате чего нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. Несмотря та что, Международный суд ООН 22 февраля удовлетворил требование Армении и обязал Азербайджан не препятствовать свободному передвижению грузов, людей и транспорта через Лачинский коридор в обоих направлениях, Баку до сих пор не выполнил это юридически обязывающее решение. Помимо этого, 23 апреля Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента. А после инцидента 15 июня азербайджанская сторона полностью заблокировала Лачинский коридор, в результате чего в Нагорный Карабах не доставляется даже гуманитарная помощь, включая продовольствие и медикаменты.

26 июля Армения направила гуманитарный конвой в Нагорный Карабах (361 тонна - мука, макароны, сахарный песок, растительное масло, сухое молоко, соль, детское питание и медикаменты на 19 грузовых автомобилях), который все еще стоит в приграничной зоне близ Корнидзора.