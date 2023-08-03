Четверг, 3 Августа 2023 11:22

АрмИнфо. Губернатор Сюникской области РА Роберт Гукасян 2 августа принял посла Польши в Армении Петра Сквечинского и первого секретаря посольства Томаша Буйко. Об этом на своей странице в Facebook написал сам губернатор.

<В ходе встречи мы говорили о текущей ситуации в Сюнике, пограничной ситуации, важности открытия офиса миссии наблюдателей ЕС в Капане. Польша является страной-участницей инициативы <Устойчивый Сюник, команда Европы> и уже реализует программы в регионе>, - отметил глава областной администрации.

В тот же день Гукасян провел встречу и с послом Франции в Армении Оливье Декотиньи. В своем микроблоге в Twitter французский дипломат отметил, что в ходе встречи были обсуждены перспективы взаимодействия области с Францией в экономике, культуре, здравоохранении. Также обсуждалась возможность расширения сотрудничества области с различными регионами Франции.

Напомним, что ранее Гукасян заявлял о своем намерении провести встречи с послами Франции, Польши и Чехии. Он отметил усилия этих стран, предпринимаемые для Армении, особо выделив Францию.