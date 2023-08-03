Четверг, 3 Августа 2023 11:20

АрмИнфо. Специальный представитель Турции по нормализации армяно-турецких отношений Сердар Кылыч прокомментировал новость об отмене платформой Disney Plus от показа сериала <Ататюрк>.

<То мышление, на основании которого в Ереване установили памятник <Немесис>, который наносит вред процессу нормализации отношений между Турцией и Арменией, то же самое мышление проявилось в оказании давления на платформу Disney в целях противодействия в показе сериала <Ататюрк>. Я не принимаю это неконструктивное мышление, предпочитая конструктивные усилия>, - написал Кылыч в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, что уже несколько дней турецкие СМИ сообщают об оказанном давлении со стороны армянского лобби США на платформу Disney Plus, в

результате которого показ сериала был отменен.