Четверг, 3 Августа 2023 11:19

АрмИнфо. Вопросы региональной безопасности стали предметом телефонного разговора министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борелем, которая состоялась накануне. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Согласно источнику, в ходе разговора был обсужден гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, ежедневно усугубляющийся из-за незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Арарат Мирзоян подчеркнул императив немедленного прекращения блокирования Лачинского коридора в соответствии с решениями Международного Суда ООН от 22 февраля и 6 июля, а также крайне срочную необходимость доставки в Нагорный Карабах продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости.

Была подчеркнута необходимость обеспечения полноценной и бесперебойной деятельности единственной международной гуманитарной организации, имеющей доступ в Нагорный Карабах. Министр иностранных дел оценил случай с похищением пограничными службами Азербайджана Вагифа Хачатряна, перевозимого из Нагорного Карабаха в Армению с целью лечения, как грубое нарушение международного гуманитарного права.

Глава МИД Армении подтвердил позицию армянской стороны относительно важности решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в рамках международного механизма. Была подчеркнута необходимость четких шагов со стороны международных партнеров, чтобы предотвратить действия Азербайджана, нацеленные на проведение этничской чистки в Нагорном Карабахе.