Четверг, 3 Августа 2023 11:17

АрмИнфо. Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен сообщениями о проблемах со свободой передвижения по Лачинскому коридору.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о сохраняющихся проблемах, связанных со свободой передвижения по Лачинскому коридору", - говорится в комментарии заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.

Отмечается, что генсек напоминает о своем предыдущем заявлении о необходимости выполнения сторонами постановлений Международного суда, в том числе постановлений от 22 февраля 2023 года, а также тех, что касаются мер по обеспечению беспрепятственного передвижения лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

"Он особенно обеспокоен сообщениями об ухудшении гуманитарной ситуации на месте и призывает принять срочные меры для облегчения доступа для доставки гуманитарной помощи нуждающимся", - подчеркнул Хак.

Генсек призывает обе стороны активизировать усилия по долгосрочной нормализации отношений, во благо мира и безопасности в регионе, добавил он.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде из-за перекрытия Азербайджаном межгострассы Степанакерт-Горис-Бердзорский (Лачинский) коридор - единственного дороги, связывающей Арцах с Арменией, в результате чего нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. Несмотря та что, Международный суд ООН 22 февраля удовлетворил требование Армении и обязал Азербайджан не препятствовать свободному передвижению грузов, людей и транспорта через Лачинский коридор в обоих направлениях, Баку до сих пор не выполнил это юридически обязывающее решение. Помимо этого, 23 апреля Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента. А после инцидента 15 июня азербайджанская сторона полностью заблокировала Лачинский коридор, в результате чего в Нагорный Карабах не доставляется даже гуманитарная помощь, включая продовольствие и медикаменты.

26 июля Армения направила гуманитарный конвой в Нагорный Карабах (361 тонна - мука, макароны, сахарный песок, растительное масло, сухое молоко, соль, детское питание и медикаменты на 19 грузовых автомобилях), который все еще стоит в приграничной зоне близ Корнидзора.