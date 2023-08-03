Четверг, 3 Августа 2023 11:16

АрмИнфо.По инициативе компании <Гранд Кенди> два грузовика со сладостями отправлены из Еревана в Арцах. Тем самым, количество фур с гуманитарным грузом, скопившимся в Корнидзоре, на границе Армении и Азербайджана достигло 21. Об этом Общественному телевидению Армении сообщил представитель Рабочей группы по управлению гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе Вардан Саркисян.

По его словам, оба грузовика уже присоединились к колонне из 19 машин с гуманитарным грузом в виде продуктов питания и медикаментов, ранее отправленных правительством РА. Тем не менее, как заметил Саркисян, на данный момент нет новостей, связанных с разрешением Азербайджана на доставку груза к месту назначения - в Степанакерт.

Напомним, что колонна грузовиков с гуманитарной помощью общим весом порядка 400 тонн находится у границы с 26 июля.