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 Четверг, 3 Августа 2023 11:15
Александр Аванесов

Армения и Казахстан будут обмениваться опытом в области повышения квалификации спасателей

Армения и Казахстан будут обмениваться опытом в области повышения квалификации спасателей

АрмИнфо. Армения и Казахстан будут обмениваться опытом в области повышения квалификации спасателей.  Об этом шел разговор на встрече посла Армении в Республике Казахстан Армена Гевондяна с министром по чрезвычайным ситуациям РК Сырымом Шарипхановым, сообщает посольство РА в Астане.

Согласно источнику, на встрече были рассмотрены вопросы, касательные обмена опытом и развития армяно-казахстанского сотрудничества в деле защиты людей от чрезвычайных ситуаций, в том числе в области повышении квалификации спасателей.

Достигнута договорённость о поддержании контактов на постоянной основе в интересах конкретизации и продвижения наиболее востребованных направлений двустороннего сотрудничества в сферах развития государственной системы гражданской защиты, организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

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