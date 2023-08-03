Четверг, 3 Августа 2023 11:15

АрмИнфо. Армения и Казахстан будут обмениваться опытом в области повышения квалификации спасателей. Об этом шел разговор на встрече посла Армении в Республике Казахстан Армена Гевондяна с министром по чрезвычайным ситуациям РК Сырымом Шарипхановым, сообщает посольство РА в Астане.

Согласно источнику, на встрече были рассмотрены вопросы, касательные обмена опытом и развития армяно-казахстанского сотрудничества в деле защиты людей от чрезвычайных ситуаций, в том числе в области повышении квалификации спасателей.

Достигнута договорённость о поддержании контактов на постоянной основе в интересах конкретизации и продвижения наиболее востребованных направлений двустороннего сотрудничества в сферах развития государственной системы гражданской защиты, организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.