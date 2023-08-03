Четверг, 3 Августа 2023 11:03

АрмИнфо.Представитель интересов армянских военнопленных в Европейском суде по правам человека, руководитель Центра международного и сравнительного права Сирануш Саакян не исключает, что похищение Азербайджаном гражданина Арцаха Вагифа Хачатряна является экстраординарным с точки зрения прав человека. Об этом Саакян заявила на встрече с журналистами 2 августа.

Саакян исключила возможность справедливого разбирательства против Хачатряна в Азербайджане. Кроме того, она выразила опасения,

связанные с возможностями применения пыток в его отношении. Представитель интересов армянских военнопленных в ЕСПЧ также не исключила вариант, что Азербайджан использовал Международный комитет Красного Креста для похищения Вагифа Хачатряна. При транспортировке пациентов из Арцаха в Армению, увидев в списке пациентов имя Вагифа Хачатряна, Азербайджан должен был поставить в известность МККК, что там находится разыскиваемое за преступление лицо, которое, находясь в пределах юрисдикции Азербайджана, может быть задержано. <Тем самым Азербайджан защитил бы гуманитарный мандат МККК. И Красный крест должен был оповестить об этом членов семьи. Более чем уверена, что такой информации не было. Азербайджан не предоставил такую информацию, использовав его в своих целях. Они пошли по пути обмана>, - отметила она.

По словам Саакян, инцидент сложно уложить в логику международного права. <Международное право, безусловно, имеет механизмы сотрудничества в уголовной сфере, которые очень важны и способствуют привлечению преступников к ответственности и недопущению их уклонения от правосудия. Для этого в международном праве существуют инструменты передачи, экстрадиции, адресатами которых могут быть государства.

Если бы Азербайджан считал, что Вагиф Хачатрян преступник, то мог бы

привлечь его к ответственности при содействии международного

уголовного права при содействии властей Арцаха, Армении, Российской

Федерации или Интерпола. Между тем, Азербайджан не выступал с

комментариями о том, что данное лицо находится в международном

розыске. По словам Саакян, не стоит ожидать справедливых процессов по делу Вагифа Хачатряна, поскольку он изначально был передан под территориальную юрисдикцию Азербайджана в нарушение прав человека и его гарантий.

Напомним, что за последние пару дней сразу два жителя Нагорного Карабаха были задержаны властями Азербайджана. В частности, 29 июля они не пропустили через Лачинский коридор 68- летнего Вагифа Хачатряна, которого перевозили на машине МККК в сопровождении дочери в одно из медучреждений Армении. Несколько часов о его судьбе ничего не было известно. Позже генпрокуратура Азербайджана заявила о задержании Хачатряна, обвинив в якобы совершенных в 1991 году военных преступлениях. А накануне стало известно о задержании гражданина Арцаха Рашида Бегларяна, который, по данным армянской стороны, заблудился, и оказался на подконтрольной Азербайджану территории.