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АрмИнфо. 2 августа секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян принял старшего советника по переговорам на Кавказе, американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Луиса Боно. Об этом говорится в сообщении СБ.
В ходе встречи собеседники обсудили процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений, коснулись вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха. Григорян представил гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе и его последствия, подчеркнув необходимость разблокирования Лачинского коридора.
Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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|VIII Панармянские игры пройдут в этом году при содействии телекоммуникационной компании Team Telecom Armenia
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|МИД РФ: единственный путь к устойчивому урегулированию нагорно-карабахского конфликта лежит через нормализацию армяно-азербайджанских отношений
|Интерес геополитических игроков к региону снижается - Пашинян
|Пашинян указал на проблемы брюссельской платформы
|Депутат: перед армянами закрываются двери Республики Армения, и широко распахиваются перед врагом
|Пашинян коснулся "нюансов", из-за которых прогресс по установлению мира идет недостаточными темпами
|ОДКБ ждет ответа от Еревана по вопросу развертывания наблюдательной миссии на границе
|Все 19 фур с гуманитарной помощью для Арцаха по- прежнему стоят в Корнидзоре - представитель рабочей группы
|Глава МИД Армении провел телефонный разговор с председателем МККК
|Погранслужба Азербайджана задержала еще одного гражданина Арцаха
|МИД Арцаха: Диалог между Арцахом и Азербайджаном должен проходить в согласованном международном формате, обладающем соответствующим мандатом.
|В Ереване стартовал Армянский молодёжный форум
|В этом году специальным гостем <Дней науки и бизнеса> в Армении станет известный американский ученый, писатель и философ Нассим Талеб
|Туркменистан на сессии Генассамблеи ООН выдвинет ряд важных инициатив
|Адвокат Ашотяна: следствие отказало в проведении очной ставки, <поскольку в декабре прошлого года <по этому вопросу уже было принято решение об отказе>
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Депутаты ЕП выражают обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе
|Депутат: Нагорный Карабах - территория, являющаяся одной из основ системы безопасности Армении
|Главы ОО потребовали от премьер-министра РА срочного обращения в СБ ООН для решения проблемы Арцаха
|ЦИК Армении приглашает к обсуждениям стороны, заинтересованные в участии в выборах в Совет старейшин Еревана
|ЕСПЧ дал Азербайджану время до 8 августа для предоставления информации о похищенном Вагифе Хачатряне
|Старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе на этой неделе посетит регион
|Эдмон Марукян: Азербайджан нарушает все возможные международные законы о правах человека, гуманитарное право, международное право и все обязательства, которые имеет как член ООН, ОБСЕ и Совета Европы
|Следком Армении сообщает о хищении госсредств автоимпортерами
|Экс-министр обороны РА: причиной неудач армянской армии стало недостаточное вооружение для ведения современной войны
|Адвокат: Григорий Хачатуров остается под арестом по решению высшего звена руководства страны
|Дело в отношении дочери Владимира Гаспаряна с обвинительным заключением передано в Антикоррупционный суд
|Экс-министр обороны РА принимает участие в работе комиссии НС по расследованию обстоятельств 44-дневной войны в Арцахе
|Глава USAID призвала обеспечить свободное передвижение коммерческих и гуманитарных грузов по Лачинскому коридору
|Госдеп: мир в регионе должен включать в себя защиту прав и безопасность народа Нагорного Карабаха
|Надеюсь, что ереванец подтвердит свой "мандат доверия", предоставленный нашей политической команде в 2018 году - Пашинян
|Макунц рассказала Пеллоуну о гумкатастрофе в Нагорном Карабахе и похищении Азербайджаном Вагифа Хачатряна
|Три шахматиста из Армении вошли в обновленный рейтинг FIDE
|США продолжают верить, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном в пределах досягаемости - Госдеп
|Хватит болтать и давать пустые обещания. Остановите террориста практическими шагами - заявление
|В уголовном деле по факту убийства военнослужащего обвинение также предъявлено командиру взвода - СК
|На двух ереванских автобусных маршрутах установлено новое устройство по приему монет и возврату сдачи
|Спикер НС лидерам парламентов и международных организаций: надеемся на ваши активные шаги в разблокировании Лачинского коридора
|Азербайджан отказался от запланированных в Братиславе переговоров с властями Нагорного Карабаха
|Пашинян в интервью Euronews рассказал о незаконной блокировке Азербайджаном Лачинского коридора
|СНБ: спецслужбы Азербайджана через соцсети предприняли очередную информационную атаку против народа Арцаха
|Правительство Армении должно положить конец онлайн-преследованиям журналистов
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