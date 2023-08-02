Среда, 2 Августа 2023 18:20

АрмИнфо.Завершено следствие по делу против экс- депутата парламента от РПА, зятя экс-главы полиции Владимира Гаспаряна - Артура Геворкяна.

Как сообщает Антикоррупционный комитета предварительное следствие, проведенное по уголовному делу, доказало, что А. Г., будучи должностным лицом, обязанным подавать декларацию, 4 мая 2018 г. представил в Комиссию по предупреждению коррупции РА декларацию об имуществе, доходах и связанных лиц за 2017 г., в которую не включил три принадлежащих ему особо крупных недвижимых имущества в Соединенных Штатах Америки, а именно в районах Вудленд-Хиллз и Глендейл округа Лос-Анджелес приобретенных за 490 000 и 520 000 долларов США в 2011 и 2015 годах, соответственно, а также квартиру, приобретенную в 2016 году в районе Valley Village за 475 000 долларов США, и сведения о приобретении в 2017 году100-процентной доли в ООО <Арвиви>.

Кроме того, А. Г. в 2019 году задекларировал доходы на 114 660 драмов, однако его расходы за тот же период составили более 24 миллионов драмов. А.Г. в 2009-12 гг. руководивший административным районом Давидашен г. Еревана, 2 февраля 2010 года приобрел там земельный участок в 2 тыс кв м за 9 млн 48 тысяч драмов, а в июле 2011-го - участок в 3 500 кв м за 15 млн 834 тыс драмов, оба раза по заниженной цене. В 2018 году, он продал эти участки примерно за 176,3 и 308,7 млн драмов.

Помимо этого, в 2012-18 годах Геворкян совершил траты в 90,3 млн драмов и $247,7 тыс, не подтвержденные официально зарегистрированными доходами.

В целях сокрытия преступного происхождения средств, полученных в результате вышеописанной преступной деятельности и незаконного обогащения, А. Г. В целях их легализации в 2012-2019 гг. приобрел ряд транспортных средств и недвижимости, в том числе вышеупомянутую собственность США.

Артур Геворкян объявлен в розыск, в его отношении заочно применен арест.