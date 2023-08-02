Среда, 2 Августа 2023 17:57

АрмИнфо. Замдиректора медицинского центра <Св. Григор Лусаворич> по экономическим вопросам А.Ц, сотрудник медцентра А.А и предприниматель В.Д. в течение 2014-2018 гг. помогли бывшему директору учреждения А.М в хищении средств в особо крупных размерах.

В частности, как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, в ноябре 2015 года они объявили тендер на приобретение униформы и постельных принадлежностей. Компания, принадлежащая заместителю директора медцентра, представила ценовое предложение на 49,8 млн драмов, а другая компания - на сумму 27,3 млн драмов.

Следствием установлено, что с намерением исключить из процедуры компанию, подавшую наименьшую цены в тендере, и признать победителем ОО, подавшее наибольшую цену, еще до созыва итогового заседания, работник МЦ дал заведомо ложную информацию первой компании об отклонении ее заявки.

Затем сотрудники МЦ представили заведомо ложный отчет председателю оценочной комиссии А. М. о том, что частная компания, представившая самое низкое ценовое предложение, не представила требуемых технических спецификаций. А.М. Поручил обеспечить процесс закупки товаров, и оценочная комиссия большинством голосов признала компанию, принадлежащую заместителю директора, занявшим первое место, с заведомо более высоким ценовым предложением (на 22 579 000 драмов РА выше, чем рыночная стоимость).

Следствие выяснило, что аналогичнымобразом были подписаны контракты на 3,3 млн драмов, 4,9 млн драмов и 2,9 млн драмов. Вышеуказанным лицам, и еще одному сотруднику медцентра К.Г. предъявлено обвинение в хищении и соучастии. Производство по их части отделено и направлено надзорному прокурору.

Отметим, что Ара Минасян, являющийся сватом экс-президента Армении Сержа Саргсяна, и отцом нынешнего министра юстиции - Григория Минасяна, был уволен 27 июля 2018 года. Согласно сообщению Следственного комитета, бывший директор медцентра в период с 30 сентября 2016 по 2017 год путем подделки документов и использования поддельных документов и мошенничества похитил особо крупные суммы, выделенные из госбюджета по программе <Обеспечение работников государственных учреждений и организаций социальным пакетом>. Эта программа осуществлялась в рамках договора, заключенного между Минздравом Армении и медцентром <Сурб Григор Лусаворич> <О предоставлении бесплатных медицинских услуг и оказании услуг на льготных условиях, гарантированных государством>.