Среда, 2 Августа 2023 17:37

АрмИнфо. Во время спровоцированных Азербайджаном 44-дневной Арцахской войны 2020 года и войны 13-14 сентября 2022 года против Армении азербайджанские вооруженные силы совершили множество военных преступлений, в том числе пытки военнопленных и гражданских лиц, убийства.

Об этом говорится в новом докладе фонда <Татоян>, в котором обсуждается и дается правовая оценка преступным действиям Азербайджана. Подготовка данного доклада также включала интервью с членами семей военнослужащих и анализ соответствующих документов. Данная работа была подготовлена Центром закона и справедливости Фонда <Татоян>, в котором приняли участие адвокаты из США Гаро Казарян и Карниг Керконян.

Согласно источнику, в основе преступных действий Азербайджана лежит продолжающаяся фашистская политика армянофобии и вражды властей этой страны. Искусственными уголовными преследованиями и ложными судебными актами Азербайджан до сих пор не возвращает армянских пленных. Таким образом, власти Азербайджана намеренно причиняют психологические страдания армянским семьям как в Арцахе, так и в Армении. В частности, в Facebook, Twitter, TikTok и других социальных сетях аккаунты азербайджанских пользователей, которые ориентированы на армянскую аудиторию, распространяют и напрямую рассылают семьям фотографии убитых и замученных военнослужащих из их семей.

Помимо этого, азербайджанские военнослужащие препятствуют поисковым работам, прячут и не возвращают тела военнослужащих и т.д.

<Исследования подтверждают, что указанные преступления поощряются властями Азербайджана>, - говорится в источнике.

Все действия азербайджанской стороны нацелены на причинение сильной психологической боли семьям и поддержание напряженности в армянском обществе.

Полный доклад представлен по следующей ссылке: https://tatoyanfoundation.org/wp­content/uploads/2023/08/Report_Human-Rights-Violations-of-the-Relatives-of-the-Armenian- Soldiers-by-Azerbaijan-1.pdf?fbclid=IwAR0nIdapa6- ovfGM_p1HTGZh3x4ihB_xTpkKF6w5tUhQIv8TkVPhbn7O_HA