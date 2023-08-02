Среда, 2 Августа 2023 17:36

АрмИнфо. На сцене Национального академического театра оперы и балеты им. А. Спендиаряна 6 июля состоится ереванская премьера оперы Джакомо Пуччини <Турандот>, где главную партию исполнит выдающаяся сопрано, Заслуженная артистка РА Анаит Мхитарян.

Анаит Мхитарян - лауреат многих престижных международных конкурсов, артистка, неоднократно получавшая высокую оценку своими выступлениями на известных мировых оперных сценах. Для оперной дивы выступление перед армянским зрителем особенно значимо и ответственно.

В этот день вместе с ней партию принца Калафа исполнит Айк Варданян, тенор, исполняющий ведущие партии в Италии. Режиссером оперного представления выступил Вячеслав Стародубцев, художник - художник Мариинского театра Петр Окунев, костюмы - известный <Дом моды Габаджян>, художественный руководитель и дирижер - Карен Дургарян.

Мировая премьера оперы <Турандот> состоялась в 1926 году в театре Ла Скала в Милане. Как известно, Пуччини умер в 1924 году, не успев завершить работу над оперой: в дальнейшем все представления <Турандот> завершались финалом, написанными Франко Альфано на основе черновиков композитора. Этот последний шедевр великого композитора в Армении будет поставлен впервые.

Отметим, что ранее Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении сообщало, что государство направило 50 млн. драмов на финансирование оперного представления <Турандот> в Ереване.

<Турандот> - одно из самых ярких произведений, которое впервые пополнит богатый репертуар Национального театра оперы и балета Армении. В спектакле участвуют как известные, так и молодые солисты театра, Театральный хор, Симфонический оркестр.