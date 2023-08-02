Среда, 2 Августа 2023 17:35

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 2, 4, 6 на улице Е. Тадевосяна, жилой дом 5 на улице Манташяна, 39 на пр. Багартуняца, частные дома 10, 11 на улице Верин Шенгавит, частные дома на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 18Б, 18А, 18, 20 на улице Сисакян, жилые дома 44, 50, 52, 58, 54, 60, 62 на улице Оганова;

11:00-16:00 жилые дома 1, 1 на улице Арцаха;

11:00-17:00 жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике пр. Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, 36, 40 на улице Московяна, жилые дома 32/11, 30/4 и частные дома 8/19-32/12 на улице Улнеци, частные дома 22-51/1 на улице Думани, частные дома 3-47/3 на переулке Каленца, частные дома 1-10 на 38-ой улице, 1-7 на улице Барбюса, жилые дома 39-41 на пр. Комитаса, частный дом 16 на улице Врацакан, улицы Сари Тага 13-28, жилой дом 54 на пр. Маштоца, жилые дома 21, 23, 25 на улице Корюна, жилой дом 67 на улице Анрапетутяна, абоненты-жильцы жилых домов 7, 9, 11 на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 4, 6 на улице Е. Тадевосяна, жилой дом 5 на улице Манташяна, жилой дом 39 на пр. Багратуняца, частные дома 10, 11 на улице Верин Шенгавит, частные дома на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы жилых домов 18, 18А, 18Б, 20 на улице Сисакян, абоненты-жильцы жилых домов 54, 62, 52, 58, 44, 50, 60 на улице Оганова;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Аревшат;

10:00-13:00 частично села Армаш и Ланджанист;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-14:00 села Артаван, Сараван, Сараландж, Угедзор; улица Еркрабаннери, Джермукское шоссе, частично квартал ‘Чайкенди” в городе Вайк; станции операторов “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, “Юком”, абонент (не являющийся жильцом) “Лидиан Армения” в селе Сараван;

11:00-13:00 частично село Арени;

в Котайкской области:

10:30-16:30 жилые дома 209-216, 239-240, 202, жилые дома 2-50, 104-115, 201-265, 134-208, 230, 231, 254-259 в кв. “Микрошрджан”, здание школа NN10, 11, ясли-детский сад N12, благотворительная общественная организация “Аракелутюн Айастан”, суд, центр занятости молодежи “ЕМУК”, компания “Парос”, рестораны “Горман”, “Артак”, солнечная станция, станция компании “Виваселл-МТС”, пекарня М. Овакимяна, больница и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11:00-12:30 село Агавнадзор, газозаправочная станция “ВИВА Ман”, дом отдыха “Мармарик”, учебная база “Манкаваржакан” (“Педагогического”), дома отдыха ‘Алашкерт”, “Гюхакадемия”, школа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа, кварталы “Ездинер”, “Датавор”, “Мичак”, “Нор”, “Грасеняк”, ‘Акумб”, “Х-1”, “Сарнаран”, собственники ‘В. Петросян”, “С. Мирзоян”, “Г. Айрапетян”, “Манук Восканян”, “Д. Мартиросян”, ЗАО “Арколад”, ООО “Лива Декол”, “Тамара ев Ани”, “Зовуни”, ‘Каре Дар”, “Пробетон”, “Трансгаз”, “ЛСАГ”, “Универсал”, “Кар Анк”, “Магнолия Комфорт”, кооп. “Лилит”, “Виктория”, садоводческая компания “Арагил”;

12:00-16:00 села Зораван, Арагюх, Сараландж, Бужакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Алхалиа”, “Алреями Фарм”, ОАО “Зораван”, “Наирян”, собственники “М. Геворгян”, “Г. Петросян”, “Самвел Амирханян”, “Анаит Варданян”, “К. Пилоян”, “З. Карапетян”, “А. Варданян”, “Г. Багдасарян”, ‘Д. Айрапетян”, “Ш. Казарян”;

в Лорийской области:

11:00-16:00 села Гаргар, Гюлагарак, Амракиц и Лернапат;

в Сюникской области:

09:20-11:00 село Пухрут.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 31Б, 31/1 на улице Ленинградяна, 43, 51, 45, 49, 47, 53 на улице Андраника, жилой дом 19а на 10-ой улице Верин Шенгавита, частный дом 10 на улице Верин Шенгавита, жилые дома 29, 31, 53 на пр. Багратуняца, жилой дом 60а на улице Фрунзе, частные дома на улицах Т. Саряна, Л. Хачикяна, Фрунзе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 10б, 10в, 10д на улице Арцаха;

11:00-17:00 жилые дома 40-48 на улице Абовяна, абоненты-жильцы жилых домов 7, 7/1 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Мргануш;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-13:00 частично село Арени;

в Котайкской области:

11:00-16:00 винный завод, улицы Гарегина Нжде, Ереванян, Ширака, детский сад завода “С.Е.З”, собственник “М. Тумасян”, школа N3, детский сад N1 в городе Егвард; квартал ‘Джрарат”, автопарк завода “Раздан Цемент”, школа N9, ООО “Цопк”, “Метахагац” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

12։30-16։30 жилые дома 50-95, 217-241 в кв. “Микрошрджан” в городе Раздан; село Джраратаван, хладокомбинат, кооп. “Дживани”, ремонтный цех и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

в Гегаркуникской области:

10։30–16:30 населенный пункт Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-15:00 частично квартал “Ачапня” в городе Степанаван;

в Тавушской области:

15:00-17:00 село Енокаван, часть горы Ахбха, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Мусаелян, Арташен, Вардахбюр, Салют, Лернагюх в Ашоцком регионе; сырный завод Ашоцка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Сараландж, Арич, Наапетаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ашоцком регионе;

в Сюникской области:

11:00-15:00 село Аревис;

12:30-13:30 село Горайк.