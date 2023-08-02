Среда, 2 Августа 2023 17:34

АрмИнфо. При содействии телекоммуникационной компании Team Telecom Armenia с 5 по 19 августа в Армении состоятся VIII летние Панармянские игры с участием более чем 7 тыс. армянских спортсменов из 179 городов мира.

Как сообщает пресс-служба компании, соревнования в рамках Панармянских игр пройдут не только в Ереване, но и в Ширакской, Котайкской, Араратской, Арагацотнской, Гегаркуникской и Тавушской областях по 19 видам спорта.

Team Telecom Armenia присоединилась к Панармянским играм, чтобы способствовать распространению и развитию командных видов спорта среди молодежи.

<Мы рады принять наших соотечественников здесь, в рамках такого масштабного мероприятия, посвященного не только спорту, но и сплочению и командным победам>, - отметил генеральный директор компании Айк Есаян.

Говоря об идее Панармянских игр, президент Всемирного комитета Панармянских игр Ишхан Закарян подчеркнул, что в основе родившегося 25 лет назад спортивного праздника лежит сила армянского мира. Панрмянские игры проходят один раз в 4 года. Это международные соревнования, проводящиеся с 1999 года, в которых участвуют спортсмены-армяне всего мира. Целью Панармянских игр является объединение армян из разных стран посредством спорта, укрепление связей между Арменией и армянской диаспорой.