Среда, 2 Августа 2023 17:33

АрмИнфо. Армяно-иранский культурный гастрофестиваль <Навасард> планируют проводить и в Иране. Об этом в ходе пресс- конференции 2 августа сообщил исполняющий обязанности советника по культуре посольства Ирана в Армении Мохаммад Али Киани.

Он сообщил, что проведение фестиваля в Иране предусмотрено подписанным ранее меморандумом между Федерацией туризма Армении и иранской стороной.

По словам Мохаммада Али Киани, иранская сторона готова к обсуждениям, и может представить свои предложения, а также конкретизировать сроки. <Мы ждем предложений от Армении, чтобы начать переговоры>, - отметил он.

В Армении фестиваль <Навасард>, как и в прошлом году, пройдет в Сисиане (Сюникская область) 10-11 августа. В первый день мероприятия в павильонах будут представлены особенности и история национальных кухонь Армении и Ирана, помимо этого, на территории Фестиваля будут действовать культурно-музыкальные зоны, где все желающие смогут познакомиться с работами армянских и иранских ремесленников, помимо этого программа предусматривает народную музыку, танцы.

В ночь на второй день будет организована поездка к историко-культурному заповеднику <Зорац Карер> для наблюдения за звездами.

Завершится Фестиваль научной конференцией уже в Ереване - в музее-заповеднике Эребуни, в рамках которой обсудят результаты фестиваля, особенности культурно- исторического наследия, вопросы межкультурной коммуникации и двустороннего сотрудничества в туристической отрасли.

Отметим, что <Навасард> - новый год по древнеармянскому календарю.

Впервые армяно-иранский фестиваль <Навасард> прошел в Армении в августе 2022 года в Сисиане. Фестиваль призван прилечь туристов в области Армении, в том числе из Ирана, туристический рынок которого является для страны целевым.

Отметим, что в первом полугодии 2023 года Армению посетило 58 тыс. иранских туристов, что составляет 6% от общего число туристов,

посетивших страну за отчетный период.