Среда, 2 Августа 2023 14:58

АрмИнфо.Бизнесмен Давид Галстян ("Патрон Даво") ,обвиняемый в поставках Министерству обороны Армении непригодных боеприпасов, вновь арестован. Соответствующее решение вынес Апелляционный Антикоррупционный суд, сообщает Telegram-канал судебной системы.

Согласно источнику, решение суда первой инстанции (28 июня Галстян был освобожден под залог в 40 млн драмов, порядка $100 тыс.) было отменено, поскольку сторона обвинения представила суду новые факты о том, что подсудимый, оказавшись на свободе, пытался воспрепятствовать расследованию дела путем незаконного воздействия на участников судебного процесса.

Напомним, что Галстян - владелец зарегистрированной за рубежом компании Mosston Engineering, был арестован первый раз в феврале 2021 года по обвинению в поставках Министерству обороны Армении непригодных боеприпасов. Согласно СНБ, бизнесмен Давид Галстян заключил договор с Минобороны Армении, согласно которому осуществил поставки артиллерийских снарядов для пушек образца 1983-1986 годов. Однако, вместо этого МО были поставлены снаряды чешского производства 1977 года. В итоге, эти боеприпасы были не пригодны для вышеуказанных орудий, что привело к невозможности их использования. СНБ также сообщала, что против Галстяна также были возбуждены и другие уголовные дела.

Позже тало известно, что Галстян также проходит по уголовному делу о злоупотребления должностными полномочиями и совершения служебных подлогов высокопоставленными должностными лицами МО и вооруженных сил РА в процессе поставок боеприпасов для нужд ВС, которое расследует СНБ Армении. По уголовному делу в качестве обвиняемых проходят экс-министр обороны Армении Давид Тоноян, бывший замначальника Генерального штаба Степан Галстян, бизнесмен Давид Галстян и еще 4-х высокопоставленных офицера. Тоноян и Галстян обвиняются в хищении денег в особо крупных размерах - 2,277,323,840 драмов и фальсификации, совершении общественно опасных деяний, и представлены ходатайства в суд для избрания меры пресечения в виде ареста.